Parlamentares aprovam plano de trabalho da comissão sobre covid-19

Os deputados e senadores que participam da comissão mista especial do Congresso Nacional para acompanhamento e avaliação das medidas relacionadas ao novo coronavírus aprovaram, com ajustes e pedido de detalhamento, o plano de trabalho apresentado pelo relator Francisco Jr (PSD-GO) para encerramento em dezembro.

A comissão tem como objetivo de acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira das medidas de emergência em saúde pelo governo federal. O colegiado foi instituído pelo Decreto Legislativo n° 06/2020 que reconheceu o estado de calamidade pública e desobrigou o governo ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.

O plano de trabalho apresentado descreve pautas das reuniões até , com a realização de 24 sessões. Os parlamentares pediram mudança na ordem de reuniões, e a inclusão de entidades como a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) em audiências públicas.

Em reunião remota por videoconferência, com transmissão na página da comissão, os parlamentares também pediram para o relator avaliar a possibilidade de apresentar relatórios semanais sobre os gastos e repasses de recursos para enfrentamento da pandemia. A comissão será assessorada por técnicos de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além de equipes do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Instituto Fiscal Independente.

A nova versão com ajustes será apresentada aos parlamentares para ser ratificada. A primeira audiência listada é com o ministro da Economia Paulo Guedes na próxima -feira (30). A reunião ainda não foi confirmada.

O Brasil atingiu segundo boletim divulgado 52.995 casos confirmados da covid-19 e 3.670 mortes provocada pela doença transmitida pelo novo coronavírus.

*Com informações da Agência Senado