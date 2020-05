Ministério da Saúde explica como é o registro de morte por covid-19

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, anunciou a Medida Provisória Nº 963, que autoriza crédito extraordinário para incrementar o Fundo Geral do Turismo em pelo menos R$ 5 bilhões.

O secretário-substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, explicou sobre como é feito o registro de morte por covid-19.

O Ministério da Saúde habilitou 116 novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto e pediátrico para o atendimento exclusivo de pacientes com covid-19. As portarias com as habilitações em quatro estados foram publicadas hoje (8) no Diário Oficial da União.

Foram beneficiados os estados do Amapá (22 leitos), Mato Grosso do Sul (10 leitos), Rio de Janeiro (42 leitos) e Tocantins (42 leitos).

De acordo com a pasta, no total, mais de 3,3 mil leitos de UTI para pacientes com covid-19 em estado grave já foram habilitados em 24 estados e no Distrito Federal. Cada um desses leitos receberá diária de R$ 1,6 mil para custeio, que é o dobro do valor normal de uma diária (R$ 800).

O Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde começa a distribuir nos próximos dias os 4,3 milhões de máscaras cirúrgicas usadas na proteção de profissionais de saúde que fazem o atendimento a pacientes com a covid-19 na rede pública de saúde. É o primeiro lote de um total de 240 milhões de máscaras compradas pelo ministério no último mês com um investimento de R$ 694,3 milhões e que chegou ao Brasil na noite dessa quarta-feira (6).

A encomenda totaliza 960 toneladas e será transportada da China até o Brasil com apoio do Ministério da Infraestrutura através de 42 voos. São 200 milhões de máscaras cirúrgicas e 40 milhões de máscaras N95.

Recursos da ordem de R$ 600 milhões serão transferidos para a assistência social de todos os municípios, a partir desta sexta-feira (8). A transferência do dinheiro é referente aos meses de abril, maio e junho e será feita pelo Ministério da Cidadania, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, e tem por objetivo proteger a população vulnerável, que mais tem sofrido as consequências da pandemia do novo coronavírus (covid-19).