Covid-19: ministros falam sobre o enfrentamento à pandemia no Brasil

Neste momento, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves; o ministro da Casa Civil, Braga Netto; o ministro da Economia, Paulo Guedes; e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos; participaram de entrevista no Palácio do Planalto sobre ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus (covid-19) no Brasil.

Até o momento, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem (14), o Brasil registra 202.918 casos confirmados de covid-19, sendo que 79.479 pessoas estão recuperadas. A doença, causada pelo novo coronavírus, já provocou 13.993 óbitos.

O secretário-substituto de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Eduardo Macário, disse hoje (14), durante entrevista no Palácio do Planalto, que até agora foram identificados 199.768 profissionais de saúde com suspeita de covid-19. Destes, 31.790 foram confirmados e 114.301 estão em investigação. Outros 53.677 descartados. Do total dos casos suspeitos, as modalidades mais atingidas são técnicos ou auxiliares de enfermagem (34,2%), enfermeiro (16,9%), médico (13,3%), recepcionista (4,3%).

A partir de segunda-feira (18) o governo paulista vai começar a testar as pessoas com sintomas leves de coronavírus com o exame RT-PCR, que identifica o material genético do vírus. Até então, somente as pessoas internadas no estado ou profissionais de saúde eram testados. Essa nova testagem faz parte da segunda etapa prevista pelo governo paulista para aumentar o número de testes em todo o estado. Os municípios do estado vão receber as normas técnicas para aplicação dos testes de RT-PCR a partir de segunda-feira.