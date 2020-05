Ibaneis Rocha desiste de negar vagas no DF a pacientes de Goiás

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, suspendeu a publicação do decreto que impediria o atendimento de moradores de Goiás pela rede de saúde da capital do país. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa do Governo do Distrito Federal. Mais cedo, o governador anunciou que o documento seria publicado ainda hoje (14).

O Distrito Federal fica dentro do território de Goiás. Os municípios que fazem divisa ficam na área que se convencionou chamar de entorno do DF. A região tem forte relação com a capital, com moradores trabalhando e acessando serviços de Brasília, como os de saúde. No total, são 33 cidades, onde vivem 1,4 milhão de pessoas, segundo dados de 2019.

A proibição do atendimento de pessoas do entorno visaria privilegiar os cidadãos residentes no DF. O governador, contudo, não havia explicado a base legal para assegurar essa limitação, uma vez que a Constituição prevê no Artigo 194 “a universalidade da cobertura e do atendimento” da seguridade social, o que abrange a saúde.

Goiás

Depois do recuo de ibaneis Rocha, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, publicou no seu Twitter que está no entorno do DF para verificar os últimos detalhes da preparação do hospital de Luziânia. Segundo o governador, o hospital ficará pronto na segunda-feira (18) e poderá atender pacientes do DF.