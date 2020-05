MP reajusta salários de policiais do Distrito Federal em 8%

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira (26) uma medida provisória (MP) que permite o reajuste salarial para as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

O projeto de reajuste salarial para as forças de segurança pública do DF vinha sendo negociado desde o início do ano passado. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), o texto fixa recomposição de 25% sobre a Vantagem Pecuniária Especial (VPE) para os policiais militares e bombeiros, que é uma gratificação sobre o salário. Neste caso, o valor final no aumento no contracheque de bombeiros e PMs será, em média, de 8%. Para policiais civis, o aumento nos vencimentos também é de 8%.

A assinatura da MP foi acompanhada, no Palácio do Planalto, pelo vice-governador Paco Britto e pelo secretário de Segurança do DF, Anderson Torres, além de outras autoridades. O evento foi fechado à imprensa.