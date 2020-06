Moradores de Osasco recebem 300 apartamentos do governo

O Ministério do Desenvolvimento Regional começou a entregar nesta terça-feira (16) as obras do Conjunto Habitacional Vila Alemanha, no Bairro dos Metalúrgicos, em Osasco, município da Grande São Paulo. São 300 unidades no empreendimento, que atenderá famílias com renda mensal de até R$ 1,8 mil. A entrega das chaves aos moradores, que começou em cerimônia hoje, seguirá por mais duas semanas. Segundo o ministério, mais de 1,2 mil pessoas serão beneficiadas.

“É importante ressaltar que não existe divergência entre saúde e economia, pois ambas são importantes para preservar a vida humana e a dignidade das pessoas. Fomos orientados pelo presidente Bolsonaro a darmos continuidade às obras que temos no nosso portfólio. E esse empreendimento é uma demonstração de que se pode fazer obras bem feitas: uma construção de baixo custo, mas com qualidade e dignidade para as pessoas aqui morarem”, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, na cerimônia em Osasco.

Foram investidos R$ 33,4 milhões para a construção do residencial Vila Alemanha, sendo que os recursos são oriundos de aportes do governo federal e de contrapartida do governo estadual.

As unidades do condomínio têm 49,5 m² e contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O empreendimento dispõe de infraestrutura interna e externa, com redes de água, esgoto, drenagem, energia elétrica e iluminação pública, além de pavimentação e urbanização. São blocos de cinco andares.

“São 300 famílias contempladas - algumas aguardam sua moradia há mais de 10 anos. Termos habitação com segurança, com infraestrutura, também protege a nossa população, que muitas vezes mora em áreas de grande aglomeração e de vulnerabilidade social. Então, esse é um importante passo, pois protege e garante o presente e o futuro dessas pessoas”, disse o prefeito de Osasco, Rogério Lins.