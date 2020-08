Bolsonaro faz declaração à imprensa; acompanhe ao vivo

O presidente Jair Bolsonaro faz declaração à imprensa na área externa do Palácio da Alvorada, residência oficial. Acompanham Bolsonaro os presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), além dos ministros da Economia, Paulo Guedes; da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas; e do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Também estão presentes o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO); o deputado Vitor Hugo (PSL- GO); o líder do Progressista na Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL); e o deputado Ricardo Barros (PP-PR), escolhido novo líder do governo no Congresso.

