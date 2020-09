TV Brasil exibe programa especial no 7 de Setembro

Nesta segunda-feira (7), os veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) transmitem uma edição especial para comemorar os 198 anos da Independência. O programa Brasil em Dia, da TV Brasil, entrevista o historiador Sérgio Paulo Muniz. O programa vai ao ar ao vivo, a partir das 9h.

Na entrevista, o historiador destaca os principais fatos ocorridos antes e depois da Declaração de Independência, feita pelo imperador Dom Pedro I, há 198 anos.

Também serão exibidos vídeos e reportagens de desfiles cívico-militares de anos anteriores.

Acompanhe a edição especial:

O público pode participar da programação especial por meio da hashtag #TVBrasilno7 no Twitter, Facebook e Youtube da TV Brasil, Agência Brasil e Rádio Nacional. Os telespectadores também podem enviar vídeos com antecedência para o WhatsApp (61) 99867-8787 com demonstrações de amor pelo Brasil. Os selecionados vão aparecer durante a transmissão especial. O público pode acessar também o especial de 7 de Setembro da Rede Nacional de Rádio.

Pandemia

Por causa da pandemia da covid-19, não haverá desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios neste ano para evitar aglomerações, que podem aumentar os riscos de contágio pela doença.

Para marcar a data, o presidente Jair Bolsonaro, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, os ministros de Estado e convidados participam, às 10h, de solenidade com a exibição da Esquadrilha da Fumaça, seguida do hasteamento da Bandeira Nacional e da execução do Hino Nacional pela Banda do Batalhão da Guarda Presidencial.

Programa

O Brasil em Dia é um programa jornalístico exibido pela TV Brasil, de segunda a sexta-feira, com as principais notícias e realizações do governo federal.