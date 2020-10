Bolsonaro participa de encerramento de cursos da Polícia Federal

O presidente Jair Bolsonaro participou hoje (8) da solenidade de encerramento dos cursos de formação profissional para os cargos de agente, escrivão e papiloscopista de Polícia Federal (PF). O evento aconteceu na Academia Nacional de Polícia, em Brasília.

Bolsonaro agradeceu novamente os policiais federais que o acompanharam durante a campanha eleitoral, em Juiz de Fora (MG), quando levou uma facada no abdômen, em 6 de setembro de 2018. Além disso, o presidente elogiou o trabalho da corporação no combate à corrupção.

“Um dos efeitos do profícuo trabalho de vocês foi a mudança do status quo da política brasileira. Vocês ajudaram a mudar paradigmas, a mostrar para todos no Brasil que nós temos como ser um país melhor e diferente”, disse aos formandos. “Eu sou a prova viva do trabalho de vocês”, completou.

De acordo com o presidente, ele também “não tem dado motivo” para a Polícia Federal ir atrás dos seus ministros de Estado. “Eu tenho colaborado com a Polícia Federal ajudando bastante, escolhendo ministros, não por critério político ou por apadrinhamentos, mas por critério de competência”, disse.

Durante seu discurso, Bolsonaro destacou ainda que um novo edital está sendo construído para recompor o efetivo da PF. Segundo ele, serão 2 mil vagas para o concurso que deve ser realizado no ano que vem.

Ainda na manhã desta quinta-feira, Bolsonaro coordena, no Palácio do Planalto, a 37ª Reunião do Conselho de Governo. Periodicamente, o alto escalão se reúne para avaliar as ações desenvolvidas e discutir as prioridades da agenda do governo federal.

No início da tarde, Bolsonaro viaja para Breves, município localizado na Ilha de Marajó, no Pará. Amanhã (9), o presidente visitará uma agência-barco da Caixa Econômica Federal e participará da cerimônia de apresentação do programa Abrace o Marajó e de iniciativas do governo federal e da Caixa.