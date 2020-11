Rio: apuração mostra Paes na liderança, com Crivella em segundo

O candidato Eduardo Paes (DEM) aparece na frente no início da apuração das urnas na cidade do Rio, com 37,39% dos votos. Em segundo lugar, aparece Marcelo Crivella (Republicanos), com 20,98%, seguido por Benedita da Silva (PT), com 11,67%, e Martha Rocha (PDT), com 11,40%. Às 19h36, 30,11% das urnas já haviam sido apuradas.

Paes já foi prefeito da capital por dois mandatos e concorre pela coligação A Certeza de um Rio melhor (Cidadania/DC/PV/Avante/PL/DEM/PSDB).

O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), tenta a reeleição pela coligação Com Deus, Pela Família e Pelo Rio (Podemos/PTC/PMN/PRTB/Republicanos/PP/Patriota/Solidariedade).

A candidata Benedita da Silva (PT) já foi governadora e senadora. Ela concorre pela coligação É a Vez do Povo (PT/PCdoB).

A candidata Martha Rocha (PDT) é deputada estadual e já foi chefe da Polícia Civil. Ela concorre pela coligação Unidos pelo Rio (PDT/PSB).

