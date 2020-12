Em SC, Bolsonaro envia mensagem a pescadores

De folga, em São Francisco do Sul, no norte de Santa Catarina, o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou em suas redes sociais nesta segunda-feira (21) imagens de um passeio feito pela manhã no Farol da Ilha da Paz.

Vestido com a camisa do Joinville Esporte Clube, ao lado do secretário nacional de Aquicultura e Pesca, o catarinense Jorge Seif Junior, o presidente mandou uma mensagem aos pescadores pelo rádio da base naval e assinou o livro de visitas do ponto turístico.

Além de votos de Natal e Ano Novo, Bolsonaro comemorou com os pescadores a liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kássio Nunes Marques, que liberou a pesca de rede de arrasto nas 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira do Rio Grande do Sul, prática que era proibida por lei estadual desde 2018.

"Um ano de muitas entregas, muito trabalho. A última ação nossa foi permitir que os pescadores de Santa Catarina e Paraná possam pescar nos mares do Rio Grande do Sul. Conseguimos uma liminar com o ministro Kássio Marques, revogando uma lei estadual, entre outras coisas", afirmou.

Pela manhã o presidente também praticou pesca em alto mar. Bolsonaro está hospedado no Forte Marechal Luz, na Praia do Forte, e deve ficar em Santa Catarina até o próximo dia 23.