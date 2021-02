Acompanhe a sessão solene de abertura do ano legislativo

Começou agora há pouco a sessão solene de abertura do ano legislativo. Os trabalhos estão sendo comandados novo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que acumula a função de líder do Congresso Nacional. Ao seu lado está o novo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). A cerimônia conta com a presença do presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, e do procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras.

Durante a solenidade será lida a mensagem enviada pelo Poder Executivo ao Legislativo. Também estão previstas as falas de Fux e, em seguida, do presidente da Câmara. A sessão solene é encerrada com o discurso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

Acompanhe ao vivo a cerimônia de abertura do ano legislativo pela TV Brasil