Câmara dos Deputados define comando de mais dez comissões temáticas

A Câmara dos Deputados definiu hoje (11) a presidência de dez comissões permanentes da Casa. Com isso, das 25 comissões, 20 já decidiram quem será o responsável por comandar os trabalhos.

A expectativa é de que as eleições dos demais colegiados sejam concluídas amanhã (12). Com isso, as comissões devem retomar o funcionamento na semana que vem, em regime semipresencial, depois de um ano paradas em razão da pandemia de covid-19.

As comissões são responsáveis por auxiliar o trabalho da Câmara nos debates sobre as diferentes propostas legislativas. Os mandatos das presidências das comissões têm um ano de duração. Na manhã desta quinta-feira foram definidos os presidentes do seguintes colegiados:

Comissão de Seguridade Social e Família: deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ);

Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência: deputada Rejane Dias (PT-PI);

Comissão de Cultura: deputada Alice Portugal (PCdoB-BA);

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa: deputado Dr. Frederico (Patriota-MG);

Comissão de Minas e Energia: deputado Edio Lopes (PL-RR);

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher: deputada Elcione Barbalho (MDB-PA);

Comissão de Direitos Humanos e Minorias: deputado Carlos Veras (PT-PE);

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado: deputado Emanuel Pinheiro Neto (PTB-MT);

Comissão de Defesa do Consumidor: deputado Celso Russomanno (Republicanos-SP);

Comissão de Viação e Transportes: deputado Carlos Chiodini (MDB-SC).

Ontem (10) foram escolhidos os presidentes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Casa, e outros nove colegiados.

Amanhã (12), está prevista a instalação das seguintes comissões: Esporte; Legislação Participativa; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Relações Exteriores e de Defesa Nacional; além de Turismo.