Ministro João Roma fala sobre a Paralimpíada de Tóquio

O Brasil está nas Paralimpíadas de Tóquio representado por quase 240 atletas. Do total de atletas brasileiros, 95% são apoiados pelo programa Bolsa Atleta, do governo federal. O Ministro da Cidadania, João Roma, participa nesta terça-feira (24) do programa A Voz do Brasil para falar sobre o evento esportivo e também sobre o novo Auxílio Brasil.

Confira, ao vivo, A Voz do Brasil:

Jogos Paralímpicos começam oficialmente; veja a abertura completa

Iniciados hoje (24), os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 terão competições até o dia 5 de setembro. A cerimônia de abertura foi realizada no Estádio Nacional do Japão sem público presencial, e teve delegações reduzidas em virtude da pandemia de covid-19.

Brasil estreia em 5 modalidades na noite desta terça na Paralimpíada

A noite desta terça marca o início das competições de várias modalidades. Os brasileiros estreiam a partir das 21h (horário de Brasília) no tênis de mesa, no goalball e na esgrima em cadeira de rodas. Na natação, as provas com brasileiros começam às 21h35, e entre as estreias está a do multicampeão paralímpico Daniel Dias. E tem também Brasil no ciclismo de pista a partir das 23h17.

