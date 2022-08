Candidato mais velho nas eleições tem 5 vezes idade da mais nova

O candidato mais velho a pedir registro nas Eleições 2022 é José Ribamar Cutrim Gomes, de 95 anos, que concorre a uma vaga de deputado federal pelo PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1927, ano que o Rio Grande do Norte se tornou o primeiro estado brasileiro a validar o voto feminino. O candidato nasceu em São Luís, no Maranhão.

A idade de Cutrim é cinco vezes maior que a da candidata mais nova no pleito deste ano, Pamela Kathellen Silva Mendes, de 18 anos. Ela tenta uma cadeira de deputada estadual em Pernambuco, pelo PMN (Partido da Mobilização Nacional), e se declarou como indígena à Justiça Eleitoral. No campo ocupação, consta a opção “outros”.

Cutrim, por sua vez, é natural de São Luís se declarou branco e aposentado. Essa é a primeira eleição em que ele concorre, de acordo com a página de divulgação de candidaturas e contas de campanha da Justiça Eleitoral.

Faixas etárias

A faixa etária entre 45 e 49 anos é a que tem mais candidatos - 4.762 - contabilizando todos os cargos disputados nas Eleições 2022 – presidente, governador, senador e deputados federais e estaduais ou distritais.

Depois vem a faixa etária entre 40 e 44 anos, com 4.519 candidatos, seguida por 55 a 59 anos (4.516), 60 a 64 anos (3.857) e 30 a 34 anos (3.118). Os números finais ainda podem variar, pois alguns candidatos ainda devem ter o pedido de registro negado pela Justiça Eleitoral.

Essa e outras curiosidades podem ser encontradas no Sistema de Estatísticas Eleitorais, repositório online em que a Justiça Eleitoral atualiza as informações sobre candidatos, eleitorado e mesários, entre outras.