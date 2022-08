Léo Péricles propõe reestatização de empresas privatizadas

Em campanha no Mercado Ver-o-Peso, em Belém, o candidato à Presidência da República do partido Unidade Popular (UP), Léo Péricles, apresentou hoje (23) pontos do seu programa de governo. Ele destacou a reestatização de empresas públicas que foram privatizadas.

“Reafirmamos a bandeira da reestatização das empresas privatizadas para que o governo federal e o povo voltem a ter controle sobre essas riquezas tão importantes que são as nossas águas e a nossa energia”, disse o candidato em corpo a corpo com os pequenos comerciantes e trabalhadores do mercado tradicional na região portuária.

Ainda na capital paraense, Péricles e sua candidata a vice, Samara Martins, têm encontro às 18h com as mulheres da Ocupação Rayana Alves, organizado pelo Movimento de Mulheres Olga Benário.

Segundo o movimento, a ocupação foi realizada em um prédio onde funcionava uma antiga escola do estado e que está abandonada há sete anos, no bairro de Batista Campos. De acordo com os organizadores, esse lugar será um espaço que garantirá acolhimento psicológico, jurídico e social às mulheres vítimas de violência da região.