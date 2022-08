Pablo Marçal defende políticos capacitados

O candidato à presidência da República pelo Pros, Pablo Marçal, fez críticas hoje (26) a inflação de preços enfrentada pelo país. Em suas redes sociais, o candidato pediu ainda que o brasileiro não deixe de sonhar e defendeu que os governantes sejam “pessoas capacitadas”.

“O que a gente precisa de verdade é de um país diferente, não um país de politiqueiro. Não faz sentido os piores governarem essa nação. Nós temos que ter homens e mulheres de verdade no governo. Precisamos de pessoas capacitadas, com inteligência emocional", escreveu. "Me falta um país livre, um país onde o povo não tem que temer a inflação. Eu quero que o brasileiro volte a sonhar”, acrescentou.

Nesta sexta-feira, o candidato deu entrevista via telefone para o portal Tribuna do Brasil, fez reunião com a coordenação da campanha para traçar as novas rotas de viagens e gravou de material de campanha eleitoral.