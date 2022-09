Bolsonaro diz que torce pela paz na Ucrânia

O candidato à reeleição à Presidência da República pelo PL, Jair Bolsonaro, disse hoje (16) que torce pela paz e que o Brasil “tudo fará” para alcançar esse objetivo na Ucrânia. O país europeu vive um conflito armado desde que foi invadido pela Rússia, em fevereiro deste ano.

“Por que nós chegamos até aqui? Vocês, em grande parte, pelo país de origem, um país pacífico, um país também produtor rural, que na bandeira de lá impera as mesmas cores da bandeira daqui. Somos irmãos, queremos o bem um do outro, torcemos pela paz. E o Brasil tudo fará, como vem fazendo, para que essa paz seja alcançada”, disse.

Bolsonaro esteve em Prudentópolis, no interior do Paraná, onde participou de um comício com candidatos locais. O município tem a maior comunidade de imigrantes e descendentes de ucranianos no Brasil.

Antes do evento, o candidato fez um passeio de moto pela cidade e cumprimentou apoiadores. À tarde e à noite, Bolsonaro cumpre agenda de campanha em Londrina (PR).