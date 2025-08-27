logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país

Diferença de preço entre regiões deixa benefício atual insuficiente
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 12:56
Brasília
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O governo federal lançará, na semana que vem, um programa para reformular o Auxílio Gás. A ideia é garantir, às famílias de baixa renda, o acesso ao botijão de gás de cozinha (GLP), em vez de apenas transferir um valor baseado no preço médio nacional.

A proposta foi adiantada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, nesta quarta-feira (27), durante o programa Bom Dia, Ministro, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

“O programa está pronto e será lançado na semana que vem. Ele vai crescer gradualmente. Em março, chegará a 15,5 milhões de famílias [mais de 46 milhões de pessoas]”, disse o ministro. 

O benefício é destinado a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Atualmente, são contempladas cerca de 5,6 milhões de famílias, número que, segundo o governo, deverá chegar a mais de 20 milhões. Para o ano que vem, estão previstos R$ 13,6 bilhões em recursos.

Cada família beneficiada recebe, no modelo atual, R$ 108 a cada dois meses. O valor corresponde a 100% do preço médio do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13kg. Com a mudança, as famílias ganharão um vale crédito, explica o ministro

“Elas [as famílias] receberão uma espécie de vale crédito [a ser usado em distribuidoras cadastradas de revenda] para comprar o gás, bastando apresentar o CPF”, destacou o ministro:

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Preço varia de acordo com a região

No modelo atual, o benefício é apenas um subsídio financeiro. O problema, segundo o ministro, é que esse valor fixo, que supostamente equivaleria à média do preço nacional, não é suficiente para comprar o botijão de gás em muitos casos.

Segundo Rui Costa, há localidades onde o preço cobrado pelo botijão de gás está R$ 60 acima do valor médio.

“Estamos falando de um valor médio, no Brasil, entre R$ 105 e R$ 109 o botijão, sendo que ele é vendido em algumas localidades a R$ 160 ou R$ 170. Há uma disparidade muito grande de preço, a depender da distância; da localização da cidade; da região”, argumentou.

“O que o governo vai fazer, portanto, é entregar o botijão às pessoas. Com isso, além dos efeitos econômicos de possibilitar que a pessoa tenha dignidade para cozinhar seus alimentos, vamos reduzir muito o índice de queimaduras de crianças e mulheres em acidentes domésticos que, na busca por alternativas ao botijão de gás, usam líquidos como álcool para cozinhar”, complementou.

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 11/06/2025 - O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, apresenta o balanço final do programa Siga Antenado. O programa (Siga Antenado) é uma iniciativa do governo federal de substituição das parabólicas tradicionais pelas novas parabólicas digitais nos lares de famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). O programa garante a instalação gratuita da nova parabólica digital, com mais qualidade de som e imagem e sem custo adicional para o beneficiário. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Mais de 5 milhões de famílias do CadÚnico receberam antenas digitais
Iasmin da Silva (mãe) e Rafael de Jesus (filho) - Família Beneficiária do Programa Bolsa Família - CRAS de Sobradinho 1 - Brasília (DF). Na foto eles seguram o cartão do programa Bolsa Família. Fotos: Lyon Santos/ MDS
Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Rui Costa: revisão de tabela do IR movimentará a economia do país
Edição:
Vinicius Lisboa
Auxílio Gás Cadúnico Casa Civil Rui Costa Bom Dia Ministro EBC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Pressão da água será reduzida na região metropolitana de São Paulo
qua, 27/08/2025 - 13:43
Brasília (DF), 27/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0 no no Palácio do Planalto.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Lula assina decreto da TV 3.0; novo sistema deve começar em 2026
qua, 27/08/2025 - 13:09
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país
qua, 27/08/2025 - 12:56
Brasília - O Eixão do Lazer funcionará das 7h às 19h nos domingos e feriados do mês de janeiro, para se adaptar ao horário de verão (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Saúde Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia
qua, 27/08/2025 - 12:46
Brasília (DF), 19/09/2023 - Deputado Eduardo Suplicy. Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados
Política Suplicy passa mal e é internado em Niterói
qua, 27/08/2025 - 12:05
Brasília (DF), 26/04/2023 - Fachada da sede da Polícia Federal. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral PF deflagra 2ª fase de operação contra fraudes em precatórios no DF
qua, 27/08/2025 - 11:57
Ver mais seta para baixo