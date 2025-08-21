logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Câmara aprova urgência para isenção do IR de quem ganha até R$ 5 mil

Com isso, projeto ganha prioridade para votação do mérito
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 14:10
Brasília
Brasília (DF), 21/08/2025 - Sessão da Câmara que votou a urgência do PL de Isenção de Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (21), por unanimidade, o requerimento de urgência do projeto de lei (PL) que isenta do Imposto de Renda (IR) quem ganha até R$ 5 mil. A matéria prevê também redução parcial do imposto para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

De autoria do governo federal, o PL 1.087 de 2025 é relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL). Para compensar a perda de arrecadação com a isenção do IR, o texto já aprovado em comissão especial da Câmara prevê uma alíquota extra progressiva de até 10% para quem ganha acima de R$ 600 mil por ano, ou R$ 50 mil por mês.

Estudo do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) estima que a mudança pode ampliar de 10 milhões para 20 milhões o total de trabalhadores isentos do IR. Já a redução parcial do imposto para quem ganha até R$ 7,3 mil deve alcançar 16 milhões de pessoas. Atualmente, é isento do IR quem ganha até dois salários mínimos (R$ 3.036 por mês).

A deputada federal Jack Rocha (PT-ES) argumentou que a medida faz justiça social com os trabalhadores. 

“Chega de este Parlamento dar incentivos para grandes empresas, para bets, para bilionários, sempre falando que esse é o verdadeiro investimento no Brasil. O verdadeiro investimento no Brasil é quando nós conseguimos aprovar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil”, destacou na tribuna.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A votação foi elogiada pelo líder do PP, deputado Doutor Luizinho (RJ), que pediu que os partidos deixem divergências de lado para trabalhar por medidas como essa.

“É muito importante que a gente aqui no Parlamento deixe de lado os problemas políticos. Trabalhar a favor do país, a favor da população brasileira, presidente, sob o seu comando. Sem dúvida nenhuma, tem a nossa legitimidade para a gente continuar trabalhando em prol do Brasil, e não em prol da política”, comentou.

O líder do MDB, deputado Isnaldo Bulhões Jr. (AL), disse que essa é uma das agendas mais importantes do ano.

“É uma correção histórica. A tabela do Imposto de Renda vem há anos sem ser corrigida nem pela inflação. Agora, o presidente Lula, por intermédio desse projeto de lei, cumpre um compromisso de campanha e corrige as injustiças feitas pelo governo anterior”, disse.

A oposição, que vinha questionando as mudanças no IR, orientou o voto favorável, como explicou o líder do PL, deputado Cabo Gilberto Silva (PB).

“Nós iremos votar favoráveis porque a gente não pode estar com um discurso e jogando para a plateia. Quando chega um projeto interessante para o povo brasileiro, nós votaremos sim”, disse o parlamentar.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), destacou que a pauta é importante e que vai definir, junto com os demais líderes, a data para votar o mérito do projeto. Se aprovado na Câmara, o texto seguirá para análise do Senado.

Ricos

A alíquota extra máxima de 10% será cobrada de quem ganha a partir de R$ 1,2 milhão por ano, ou R$ 100 mil por mês. O relator também manteve a tributação de 10% sobre dividendos enviados ao exterior prevista no projeto original do Executivo.

Os dividendos são a parcela do lucro que as empresas pagam aos acionistas e, desde a década de 1990, são isentos de IR. Porém, o parlamentar instituiu três exceções à cobrança sobre dividendos: quando remetidos para governos estrangeiros, desde que haja reciprocidade de tratamento, remessas a fundos soberanos e remessas a entidades no exterior que administrem benefícios previdenciários.

Compensação

A proposta também prevê mecanismos de compensação de possíveis perdas de arrecadação do Imposto de Renda para estados e municípios e o Distrito Federal.

Pelos cálculos apresentados no projeto, o governo federal conseguirá, entre 2026 e 2028, uma receita com superávit de cerca de R$ 12,27 bilhões, valor que deverá ser usado para compensar, caso haja, perdas de estados, do Distrito Federal e de municípios em razão da redução da arrecadação do Imposto de Renda incidente sobre os rendimentos de seus próprios servidores.

Relacionadas
Brasília (DF) 12/08/2025 - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o senador, Renan Calheiros (MDB - AL), durante audiência pública para tratar da Medida Provisória 1303, de 2025 Imposto sobre bets e tributação aplicações financeiras atualmente isentas – compensação IOF. Foto: Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Mudanças no IR são necessárias para cumprir arcabouço, diz Haddad
Dinheiro, Real Moeda brasileira
Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos
Edição:
Juliana Andrade
Imposto de Renda Câmara isenção do Imposto de Renda requerimento de urgência
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília-DF, 10.11.2023, A Diversas frutas, legumes e verduras que são vendidos diariamente na Centrais de Abastecimento do Distrito Federal, a CEASA-DF. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Batata e cebola estão mais baratas, diz Conab
qui, 21/08/2025 - 14:29
Brasília (DF) 31/10/2023 Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante fala na Comissão do Meio Ambiente do Senado. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Economia Tarifaço: BNDES vai “entrar forte” no apoio a empresas, diz Mercadante
qui, 21/08/2025 - 14:26
Brasília (DF), 21/08/2025 - Sessão da Câmara que votou a urgência do PL de Isenção de Imposto de Renda pra quem ganha até R$ 5 mil. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Câmara aprova urgência para isenção do IR de quem ganha até R$ 5 mil
qui, 21/08/2025 - 14:10
Brasília (DF) 20/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala durante palestra de abertura do 1º Seminário de Governança, Riscos, Controle e Integridade (GRCI), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O objetivo do encontro é discutir, ao longo de dois dias, os desafios e as oportunidades na consolidação de uma gestão pública cada vez mais íntegra, eficiente e orientada à geração de valor público. Participam especialistas, autoridades e profissionais de referência no setor público e privado. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Economia Haddad ressalta importância de Alckmin nas negociações sobre tarifas
qui, 21/08/2025 - 13:55
Edifício sede do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no Centro do Rio.
Economia BNDES tem lucro de R$ 13,3 bilhões no primeiro semestre de 2025
qui, 21/08/2025 - 13:39
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante visita à frota e cerimônia de entrega de 400 novas Unidades Odontológicas Móveis. Flash Engenharia – Alto da Boa Vista – Sorocaba (SP) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Saúde Governo entrega 400 Unidades Odontológicas para reforço no atendimento
qui, 21/08/2025 - 12:50
Ver mais seta para baixo