Política

Deputado Ricardo Ayres é escolhido relator da CPMI do INSS

Senador Omar Aziz será o presidente da comissão
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/08/2025 - 13:36
Brasília
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai investigar a fraude do INSS envolvendo o desvio de recursos de descontos de aposentados e pensionistas será o deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO).

A escolha foi comunicada nesta sexta-feira (15) pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB). 

“Desejo a ele, ao presidente [da CPMI] Omar Aziz (PSD-AM) e a todos os integrantes um excelente trabalho nesta pauta tão relevante para o país”, escreveu Motta em uma rede social.

O deputado Ricardo Ayres disse à Agência Brasil que conduzirá um trabalho imparcial. 

“Vamos conduzir um trabalho técnico, imparcial, mas com rigor e responsabilidade, sobretudo para proteger nossos aposentados e pensionistas. Devemos isso ao país”, afirmou.

A presidência do colegiado será conduzida pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), cuja escolha foi divulgada na quarta-feira (13) pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre.

A CPMI deve ser instalada na próxima semana e será composta por 15 deputados e 15 senadores titulares, e terá 180 dias para apresentar o relatório final sobre as fraudes nos descontos de aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

A Polícia Federal (PF) reuniu indícios da existência de irregularidades em parte dos cerca de R$ 6,3 bilhões da cobrança das mensalidades associativas de 2019 a 2024.

Edição:
Fernando Fraga
CPMI do INSS Senado Câmara dos Deputados Ricardo Ayres aposentados pensionistas fraudes no INSS
