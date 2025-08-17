logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio

Presidente diz que espera receber um dia a visita do norte-americano
Felipe Pontes - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 17/08/2025 - 11:28
Brasília
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto plantando uva. Frame Lulaoficial/intagram
© Frame Lulaoficial/intagram

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo numa rede social em que aparece plantando sementes de uva no Palácio do Alvorada e se dirige ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. 

“Isso aqui é um exemplo, estou plantando comida e não plantando violência e plantando ódio”, diz o presidente brasileiro. No post, Lula diz que espera um dia receber a visita do presidente dos EUA no Alvorada, para que possam conversar sobre a realidade brasileira. 

“Por isso presidente Trump, eu queria aproveitar este sábado plantando uva vitória aqui no Palácio da Alvorada, um lugar que, espero um dia, possa visitar, e a gente conversar para que você conheça o Brasil verdadeiro”, diz Lula no vídeo, que foi filmado pela primeira dama Janja da Silva, conforme crédito no post.

A mensagem foi publicada na noite desse sábado (16), no momento em que o Brasil é alvo de um tarifaço imposto por Trump, de 50% sobre a importação para os EUA de diversos produtos brasileiros, incluíndo o café e frutas. A medida atinge, especialmente, os setores agrícola e de alimentos.

No vídeo, Lula afirma ainda “que não adianta o presidente Trump taxar” a uva brasileira, pois “se for necessário, ela vai pra merenda escolar”.

O presidente convidou Trump ainda a “aprender a qualidade do povo brasileiro”, que gosta de todos os países, incluindo nações com relações conflituosas entre si, como Estados Unidos, Rússia, China e Venezuela. 

Desde que as tarifas norte-americanas entraram em vigor, o governo brasileiro tem tentado fazer contato pelas vias diplomáticas e oficiais, mas sem encontrar interlocutores no governo dos EUA com autonomia para negociar. 

Alguns setores da economia e da política pedem que Lula ligue diretamente para Trump, mas representantes do governo brasileiro dizem não haver garantia o bastante de que eventual ligação será recebida de forma adequada pelo presidente dos EUA. 

Relacionadas
Donald Trump e Lula. Photo by Reuter/Yuri Gripas e Marcelo Camargo/Agência Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
Lula rebate Trump sobre Brasil ser um mau parceiro comercial
Iracemápolis (SP), 15/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tendo ao lado o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, durante cerimônia de inauguração da Fábrica da GWM Brasil. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Em inauguração de montadora, Lula defende relação comercial com China
Brasília (DF), 13/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 4ª Conferência Nacional de Economia Solidária (CONAES), no Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula diz que já convidou Trump para vir ao Brasil na COP30
Edição:
Graça Adjuto
Lula vídeo Trump Palácio da Alvorada UVA plantio
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Palestinos deslocados fogem da parte norte de Gaza em meio a uma operação militar israelense, em Jabalia, no norte da Faixa de Gaza 23/10/2024 Reuters/Hassan Al-Zaanin/Proibida reprodução
Internacional EUA suspendem vistos para pessoas de Gaza
dom, 17/08/2025 - 12:10
Rio de Janeiro (RJ), 17/08/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva é visto plantando uva. Frame Lulaoficial/intagram
Política Em vídeo a Trump, Lula planta uva e diz semear comida e não ódio
dom, 17/08/2025 - 11:28
Brasília (DF) 26/03/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Entenda como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no STF
dom, 17/08/2025 - 11:24
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Arquivo
Geral Concurso 2.902 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 65 milhões 
dom, 17/08/2025 - 11:08
Desmatamento Amazônia - Porto Velho (RO). Foto: Marizilda Cruppe / Greenpeace
Meio Ambiente Apenas 7% de ações judiciais de grilagem na Amazônia têm condenação
dom, 17/08/2025 - 11:02
Guapimirim (RJ), 16/10/2024 - Uma garça-branca-grande (Ardea alba) no manguezal do Rio Macacu, que desagua na Baía de Guanabara, na Estação Ecológica da Guanabara, na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapi-Mirim. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente Reflorestamento permite volta de animais a mangue na Baía de Guanabara
dom, 17/08/2025 - 10:46
Ver mais seta para baixo