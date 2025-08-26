logo ebc
Governo federal muda slogan para "Do lado do povo brasileiro"

Frase reafrima defesa da soberania e busca por justiça social
Andreia Verdélio  - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 14:30
Brasília
Brasília (DF) 26/08/2025 - Novo slogan do governo federal. Foto: Governo Federal/Divulgação
© Governo Federal/Divulgação

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva adotará um novo slogan para apresentar as ações e fortalecer a comunicação. A partir da semana que vem, as peças publicitárias trarão a frase “Do lado do povo brasileiro” no lugar de “União e Reconstrução”, slogan adotado no início do governo.

A nova marca foi apresentada na reunião ministerial comandada pelo presidente Lula na manhã desta terça-feira (26). Durante a reunião, Lula e os membros do governo usaram um boné com os dizeres "O Brasil é dos brasileiros"

Dentro do governo, há um entendimento de que a etapa de "união e reconstrução" do país já foi cumprida e o novo slogan sinaliza as ações para reta final do mandato, focadas em defender a soberania, buscar justiça social e "cuidar das pessoas".

Brasília (DF), 26/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Brasília (DF), 26/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil - Marcelo Camargo/Agência Brasil



Críticas a Trump e defesa da soberania

Nesta manhã, ao comandar a reunião de ministros, o presidente reafirmou a defesa da soberania nacional e criticou a política do governo dos Estados Unidos de elevar as tarifas contra parceiros comerciais. De acordo Lula, o Brasil não aceitará “desaforo, ofensas e petulância de ninguém”. Lula orientou seus ministros a defenderem a soberania do país em seus discursos públicos. Ainda assim, disse que o governo brasileiro segue à disposição para negociar as questões comerciais.

"Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático e soberano, republicano”, acrescentou. 

O presidente ainda criticou a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) junto ao governo norte-americano e defendeu que o Congresso Nacional comece a discutir a cassação do parlamentar, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

Eduardo foi morar nos Estados Unidos em março, sob a alegação de perseguição política. Desde então, tem atuado junto às autoridades norte-americanas para a aplicação de sanções ao Brasil. Para Lula, o comportamento do deputado é, “possivelmente, uma das maiores traições que uma pátria sofre de filhos seus”.

*matéria ampliada às 14h55

 

Brasília (DF), 26/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula critica atuação de Eduardo Bolsonaro nos EUA e defende cassação
Brasília (DF), 26/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula reafirma soberania e diz que Brasil não aceitará ofensas
Amanda Cieglinski
