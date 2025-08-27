logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa

Planalto prepara dois projetos para definir regras nas plataformas
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 13:51
Brasília
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse nesta quarta-feira (27) que o Governo Federal prepara o envio de dois projetos de lei para atuar na regulação econômica e na responsabilização das plataformas por crimes praticados em ambientes digitais. As propostas buscam definir regras claras, com foco na responsabilização, transparência e regulação que evite a concorrência desleal nos mercados digitais, concentrados em poucas empresas com poder majoritário sobre a informação e a economia do setor.

“A regulação consiste em um projeto para tratar de impedir crimes e outro que trata de igualar, dar as mesmas condições de competição entre os diversos veículos”, explicou.

Costa concedeu entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Ele lembrou que as discussões em torno das big techs, grandes empresas estrangeiras de tecnologias, não envolvem apenas a prevenção da prática criminosa nas plataformas digitais, mas também a regulação econômica.

“Não é justo, é uma competição desigual entre os veículos tradicionais, como TVs, rádios e outros veículos, com plataformas que arrecadam muito e não contribuem com nada. Nós temos que ter isonomia no tratamento entre veículos”, disse. “Alguns pagam tributos, contribuições, enquanto essas plataformas hoje não pagam praticamente nada por esse faturamento que elas recebem. É, portanto, muito desigual”. 

O governo acredita ainda que a conduta das grandes empresas inviabiliza negócios menores e encarece produtos para o consumidor final por meio de concorrência desleal. Essas distorções são causadas por problemas como a falta de transparência nos buscadores, cobranças de taxas abusivas a lojas de aplicativos de empresas menores, venda casada de serviços e direcionamento de meios de pagamento.


>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp
 

Adultização

Sobre o projeto que busca combater a exploração de crianças e adolescentes no ambiente digital, que deve ser votado nesta semana no Senado, o ministro disse que não está nos planos do governo fazer alterações significativas no que for definido no Parlamento.

“O texto do Congresso já traz algum nível de regulação. Não queremos competir nem modificar aquilo que o Congresso votar esta semana. Eventualmente, [poderemos] complementar e preencher vazios daquilo que não for regulado nesse texto a ser votado e depois sancionado pelo presidente”, disse o ministro.

 

Relacionadas
Rio de Janeiro(RJ), 14/11/24 - G20 Social. O secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, João Brant, participa da atividade autogestionada do Conselho Nacional dos Direitos Humanos (CNDH): O Impacto da Inteligência Artificial nos Direitos Humanos. Foto: Tania Rego/Agência Brasil
PL da Adultização amplia responsabilidade de big techs, diz secretário
Brasília (DF), 26/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva coordena reunião ministerial, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lula defende regulação de big techs durante reunião ministerial
Cigarro Eletrônico, Vape. Foto: haiberliu/Pixabay
Plataformas devem remover propagandas de cigarros eletrônicos em 48h
Edição:
Vinicius Lisboa
big techs Plataformas Digitais imprensa Rui Costa EBC Casa Civil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Governo quer coibir concorrência desleal de big techs, diz Rui Costa
qua, 27/08/2025 - 13:51
Franco da Rocha (SP), 30/09/2024 - Represa Paulo de Paiva Castro, parte do sistema Cantareira, construída pela Sabesp para abastecer de água a cidade de São Paulo. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Meio Ambiente Pressão da água será reduzida na região metropolitana de São Paulo
qua, 27/08/2025 - 13:43
Brasília (DF), 27/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0 no no Palácio do Planalto.. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Lula assina decreto da TV 3.0; novo sistema deve começar em 2026
qua, 27/08/2025 - 13:09
Brasília (DF), 27/08/2025 - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Auxílio Gás será ampliado para botijão ser acessível em todo o país
qua, 27/08/2025 - 12:56
Brasília - O Eixão do Lazer funcionará das 7h às 19h nos domingos e feriados do mês de janeiro, para se adaptar ao horário de verão (Antonio Cruz/Agência Brasil)
Saúde Tempo ao ar livre ajuda a prevenir casos de miopia
qua, 27/08/2025 - 12:46
Brasília (DF), 19/09/2023 - Deputado Eduardo Suplicy. Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados
Política Suplicy passa mal e é internado em Niterói
qua, 27/08/2025 - 12:05
Ver mais seta para baixo