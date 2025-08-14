Lula entrega 599 títulos de terra em antiga área de palafitas em PE 

Titulação em Brasília Teimosa deve ser concluída até janeiro de 2026

Ao microfone, Clodoaldo José da Silva, de 45 anos, morador do bairro de Brasília Teimosa, no Recife (PE), buscava na memória relatar as cenas que ficaram no passado. O tempo em que a família dele, de pescadores, não conseguia dormir na palafita nos dias de vento forte e sempre que a maré enchia.

Nesta-quinta-feira (14), ele participou do evento do governo federal para entrega de títulos de regularização fundiária de interesse social a moradores da comunidade de Brasília Teimosa, no Recife (PE).

A família dele foi uma das 599 da localidade a ter o documento nessa primeira fase de entrega. Ao final do seu rápido discurso, cantou com os vizinhos: “daqui não saio, daqui ninguém me tira”.

“Nós somos uma comunidade de resistência. A gente vem resgatando as nossas histórias, as dos nossos pais, e dos nossos avós”, ressaltou o morador, que lembrou a “teimosia” da comunidade ao reerguer palafitas mesmo depois de agressões da polícia.

Silva se emocionou diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A nossa história é muito grande. Vivíamos sem dignidade. Foi uma terra que a gente lutou e a gente tinha medo da especulação imobiliária”.

Verdadeiros donos

Lula lembrou, em discurso, diante dos beneficiários da ação, que, em 2003, havia pressão imobiliária para construir imóveis à beira do mar.

“Tinha muita gente que achava que a gente tinha que tirar vocês, derrubar as palafitas e mandar vocês embora (...) Mas os verdadeiros donos dessa terra são vocês”.

Lula visitou Brasília Teimosa com ministros no início de seu primeiro governo, em 2003, para “mostrar a realidade” para os integrantes do primeiro escalão do Executivo.

O presidente afirmou que pretende entregar até janeiro do ano que vem todos os 6,7 mil lotes regularizados. Lula lamentou haver excesso de burocracia e demora na regularização das terras para os mais pobres.

Regularização fundiária

O presidente lamentou que moradores morreram sem receber o título que tanto esperavam.

“Eu voltarei em janeiro (para entregar todos os títulos). Eu assumo esse compromisso. Preparem a festa”.

Segundo o governo, o processo de regularização fundiária em Brasília Teimosa foi dividido em três etapas. Ao todo, serão 6.759 lotes regularizados, sendo 1.006 na primeira fase e outros 5.753 nas fases seguintes.

Além da regularização fundiária de Brasília Teimosa, é prevista a urbanização de áreas ocupadas por famílias de baixa renda, no programa Periferia Viva.

O presidente pediu também aos moradores da região que levem os documentos necessários nos cartórios para a regularização. “O título vai dar segurança. O título diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês”, explicou Lula.