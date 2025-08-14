logo ebc
Lula entrega 599 títulos de terra em antiga área de palafitas em PE 

Titulação em Brasília Teimosa deve ser concluída até janeiro de 2026
Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/08/2025 - 20:00
Brasília
Recife (PE), 14/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala com familiares antes de cerimônia de anúncio de investimentos do Governo Federal em regularização fundiária e entrega de títulos de propriedade para famílias da comunidade Brasília Teimosa. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Ao microfone, Clodoaldo José da Silva, de 45 anos, morador do bairro de Brasília Teimosa, no Recife (PE), buscava na memória relatar as cenas que ficaram no passado. O tempo em que a família dele, de pescadores, não conseguia dormir na palafita nos dias de vento forte e sempre que a maré enchia. 

Nesta-quinta-feira (14), ele participou do evento do governo federal para entrega de títulos de regularização fundiária de interesse social a moradores da comunidade de Brasília Teimosa, no Recife (PE). 

A família dele foi uma das 599 da localidade a ter o documento nessa primeira fase de entrega. Ao final do seu rápido discurso, cantou com os vizinhos: “daqui não saio, daqui ninguém me tira”.      

“Nós somos uma comunidade de resistência. A gente vem resgatando as nossas histórias, as dos nossos pais, e dos nossos avós”, ressaltou o morador, que lembrou a “teimosia” da comunidade ao reerguer palafitas mesmo depois de agressões da polícia. 

Silva se emocionou diante do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “A nossa história é muito grande. Vivíamos sem dignidade. Foi uma terra que a gente lutou e a gente tinha medo da especulação imobiliária”.

Verdadeiros donos

Lula lembrou, em discurso, diante dos beneficiários da ação, que, em 2003, havia pressão imobiliária para construir imóveis à beira do mar. 

“Tinha muita gente que achava que a gente tinha que tirar vocês, derrubar as palafitas e mandar vocês embora (...) Mas os verdadeiros donos dessa terra são vocês”. 

Lula visitou Brasília Teimosa com ministros no início de seu primeiro governo, em 2003, para “mostrar a realidade” para os integrantes do primeiro escalão do Executivo. 

O presidente afirmou que pretende entregar até janeiro do ano que vem todos os 6,7 mil lotes regularizados. Lula lamentou haver excesso de burocracia e demora na regularização das terras para os mais pobres.

Regularização fundiária

O presidente lamentou que moradores morreram sem receber o título que tanto esperavam.

“Eu voltarei em janeiro (para entregar todos os títulos). Eu assumo esse compromisso. Preparem a festa”.

Segundo o governo, o processo de regularização fundiária em Brasília Teimosa foi dividido em três etapas. Ao todo, serão 6.759 lotes regularizados, sendo 1.006 na primeira fase e outros 5.753 nas fases seguintes.

Além da regularização fundiária de Brasília Teimosa, é prevista a urbanização de áreas ocupadas por famílias de baixa renda, no programa Periferia Viva.

O presidente pediu também aos moradores da região que levem os documentos necessários nos cartórios para a regularização. “O título vai dar segurança. O título diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês”, explicou Lula.

Edição:
Sabrina Craide
regularização fundiária entrega de títulos
