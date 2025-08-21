logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30

Presidente participa de cúpula da Otca em Bogotá nesta sexta-feira
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 21/08/2025 - 20:06
Brasília
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está a caminho de Bogotá, na Colômbia, onde participa, nesta sexta-feira (22), da 5º Cúpula da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Otca). O encontro deve atualizar os compromissos dos países que compartilham a maior floresta tropical do planeta na proteção do bioma. Também será uma oportunidade de engajar os vizinhos no esforço de participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), em Belém, no Pará, a primeira realizada em solo amazônico.

Uma das iniciativas do governo brasileiro é justamente a aprovação de uma declaração conjunta de apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF, da sigla em inglês), que será lançado na COP30. 

O fundo será um mecanismo de financiamento, no valor previsto de US$ 125 bilhões, destinado a preservar esses biomas florestais, presentes em cerca de 70 países, e que são cruciais para a regulação do regime de chuvas e captura de carbono na atmosfera.

Lula desembarca na capital colombiana no fim desta noite. O primeiro compromisso oficial será dos representantes dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica com organizações da sociedade civil e comunidades indígenas, por volta das 9h30 desta sexta-feira, seguida pela cúpula. As atividades ocorrerão na Casa de Nariño, sede da Presidência da Colômbia, na Plaza de Armas.

A iniciativa de diálogo com entidades da sociedade civil repete a metodologia adotada há 2 anos, na edição anterior da cúpula da Otca, em Belém.

Lula e o presidente colombiano Gustavo Petro são os dois únicos chefes de Estado confirmados na cúpula. Os demais países enviaram chanceleres. 

Do lado brasileiro, acompanham Lula os ministros Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência; Sônia Guajajara, dos Povos Indígenas; Marina Silva, do Meio Ambiente e MUdança do Clima; Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

Além da declaração em favor do TFFF, a cúpula da Otca deverá aprovar a Carta de Bogotá, reforçando metas e compromissos dos países em ações como combate ao desmatamento e desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Antes de retornar ao Brasil, Lula fará uma declaração à imprensa.

Relacionadas
Bogotá, 20/08/2025 - Diálogos Amazónicos na Cúpula dos Países Amazônicos. Foto: coica_org/Instagram
Organizações sociais querem participação na governança da OTCA
Brasília (DF), 06/08/2025 - Presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, participa de audiência na Comissão do Meio Ambiente da Câmara Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Presidência da COP30 cobra que países enviem metas climáticas
Brasília (DF), 14/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Luta não deve ser para proteger menos o meio ambiente, defende Marina
Edição:
Fernando Fraga
OTCA floresta Amazônia Lula cop30 Organização do Tratado de Cooperação Amazônica
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Índia, 13/08/2025 - Brasileiros que participam da 18ª Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica - IOAA. Foto: oba_olimpiada/Instagram
Educação Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica premia brasileiros
qui, 21/08/2025 - 20:51
Indústrias, fábricas,Obras de construção, edifício sede do SENAI,construção civil
Economia Sinduscon-SP revisa para baixo a projeção de crescimento da construção
qui, 21/08/2025 - 20:40
tv brasil redes sociais
Geral TV Brasil lidera interações nas redes entre instituições federais
qui, 21/08/2025 - 20:31
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Geral Operação desvenda golpe de quase R$ 6 milhões em compra de automóveis
qui, 21/08/2025 - 20:09
Brasília (DF) 13/08/2025 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, fala durante assinatura da medida provisória (MP) Brasil Soberano., no Palácio do Planalto Foto: CanalGov/Reprodução
Política Lula quer reforçar o engajamento de países amazônicos na COP30
qui, 21/08/2025 - 20:06
Supermercado
Economia Consumo em supermercados cresceu 4% em julho, aponta Abras
qui, 21/08/2025 - 18:59
Ver mais seta para baixo