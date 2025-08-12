logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula sanciona isenção de IR para quem ganha até dois salários mínimos

Texto substituiu MP do governo e foi aprovado pelo Congresso
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 16:05
Brasília
Dinheiro, Real Moeda brasileira
© José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.191, que isenta do pagamento do Imposto de Renda (IR) os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos, o que equivale a R$ 3.036. A isenção vai valer a partir de maio do mês-calendário 2025.

A proposta foi aprovada em junho pela Câmara dos Deputados e na na última quinta-feira (7) pelo Senado

O PL 2.692/2025 foi apresentado pelo deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, e substituiu a medida provisória 1.294/2025, editada pelo governo federal. O relator da matéria foi o líder do governo, senador Jaques Wagner (PT-BA). 

Isenção até R$ 5 mil

A proposta de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil está em tramitação na Câmara dos Deputados, aguardando votação no plenário. Já aprovado em Comissão Especial, o texto prevê ainda uma redução do IR para quem recebe entre R$ 5 mil e R$ 7.350.

Se for aprovada na Câmara dos Deputados, a matéria seguirá para análise no Senado.

Relacionadas
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado aprova isenção de IR para quem ganha até dois salários-mínimos
Brasília (DF), 16/07/2025 - A comissão especial da Câmara dos Deputados criada para analisar o projeto que altera a legislação do Imposto de Renda (PL 1087/25), durante reunião que votou o parecer do relator, deputado Arthur Lira (PP-AL). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Comissão da Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
Brasília (DF), 10/07/2025 - Deputado Arthur Lira durante reunião da Comissão Especial sobre Alteração da Legislação do Imposto de Renda (PL 1087/25). Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Lira amplia redução parcial de IR para quem ganha até R$ 7.350
Edição:
Sabrina Craide
Imposto de Renda IR IRPF isenção de Imposto de Renda
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
TELEMARKETING; MARKETING; CENTRAL; LIGAÇÕES; TELEFONES; ATENDIMENTO. Foto: Freepik
Geral Anatel revoga obrigatoriedade do uso do prefixo 0303 em ligações
ter, 12/08/2025 - 17:29
São José dos Ausentes (RS), 09/08/2025 - Neve no Rio Grande do Sul. Foto: Milena Velho Amaral/Divulgação
Geral Baixas temperaturas podem causar geadas no Sul e Sudeste, diz Inmet
ter, 12/08/2025 - 17:26
Brasília (DF) 12/08/2025 - Sidney Oliveira, dono da Ultrafarma. Foto: Ultrafarma/Divulgação
Geral Dono da Ultrafarma e diretor da Fast Shop são presos em operação do MP
ter, 12/08/2025 - 16:40
Brasília (DF) 10/11/2024 – Segundo dia do Enem: candidatos respondem a 90 questões até 18h30 Candidatos chegaram cedo para evitar surpresas antes da prova Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Prouni 2/2025: prazo de entrega de documentos é prorrogado para dia 18
ter, 12/08/2025 - 16:36
ministro Edson Fachin
Justiça Fachin diz que há tentativas de erosão democrática nas Américas
ter, 12/08/2025 - 16:24
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes autoriza Bolsonaro a deixar prisão domiciliar para fazer exames
ter, 12/08/2025 - 16:23
Ver mais seta para baixo