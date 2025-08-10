logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Motta reúne-se na terça com líderes para definir pauta de votações

Base aliada quer pautar isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil
Wellton Máximo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/08/2025 - 15:42
Brasília
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência

Ainda sob rescaldo do motim que paralisou o trabalho do Congresso Nacional por cerca de 36 horas na semana passada, a Câmara dos Deputados pretende definir a pauta de votações para as próximas sessões. Na terça-feira (12), o presidente da Casa, Hugo Motta, reúne-se com os líderes partidários para fechar as próximas votações.

Os parlamentares da base aliada querem aproveitar a reunião para pautar a votação, em plenário, do projeto de lei que aumenta a faixa de isenção o Imposto de Renda (IR) para quem ganha até R$ 5 mil mensais, reduz parcialmente o tributo para quem ganha até R$ 7 mil e aumenta a cobrança para quem recebe mais de R$ 600 mil. Em julho, a proposta foi aprovada em votação simbólica pela comissão especial da Câmara.

Havia a possibilidade de o plenário da Câmara votar o projeto na semana passada, mas a ocupação da Mesa Diretora por parlamentares oposicionistas paralisou os trabalhos da Casa. Eles protestavam contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e pediam anistia geral para os condenados pela tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.

Horas após a desocupação do plenário, Motta negou que a retomada do controle das atividades na Câmara tenha sido condicionada a uma eventual votação da anistia.

“A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias [jornalísticas] que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém”, disse Motta.

Na sexta-feira (8) à noite, Motta encaminhou as denúncias contra parlamentares para a Corregedoria da Câmara. O presidente da Câmara aguardará um parecer do corregedor, deputado Diego Coronel (PSD-BA), antes de mandar as representações para o Conselho de Ética da Casa. A conclusão da análise das imagens está prevista para quarta-feira (13).

 

Relacionadas
13/08/2023, Pesquisa mostra que paternidade é desafio para homens negros. Foto: Kingofkings_LJ/ Pixabay
Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério de Relações Exteriores.
Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
06/8/2025 - Hugo Motta preside sessão plenária após obstrução do plenário da Câmara dos Deputados por parlamentares de oposição
Para juristas, motim da oposição quebra decoro e sugere prevaricação
Edição:
Érica Santana
Câmara dos Deputados Hugo Motta IRPF isenção
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Agora Tem Especialistas: inscrições terminam neste domingo
dom, 10/08/2025 - 15:53
Palácio do Congresso Nacional na Esplanada dos Ministérios em Brasília
Política Motta reúne-se na terça com líderes para definir pauta de votações
dom, 10/08/2025 - 15:42
Salvador (BA), 09/08/2025 - A escritora Lilia Schwarcz fala sobre os livros Óculos de Cor e Enciclopédia Negra para Jovens Leitores no Museu Eugênio Teixeira Leal durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Enciclopédia Negra apresenta personagens negros aos jovens
dom, 10/08/2025 - 15:20
13/08/2023, Pesquisa mostra que paternidade é desafio para homens negros. Foto: Kingofkings_LJ/ Pixabay
Política Manifestações em quatro cidades pedem ampliação da licença-paternidade
dom, 10/08/2025 - 14:58
Brasília (DF), 10/04/2023 - Fachada do ministério de Relações Exteriores.
Política Itamaraty e Gleisi rechaçam ataque de vice-secretário de Trump
dom, 10/08/2025 - 14:44
Salvador (BA), 09/08/2025 - A artista e escritora Amanda Soares promove a oficina LiterDef: protagonismo na literatura de pessoas com deficiência no Museu Nacional de Enfermagem - MuNean durante a Festa Literária Internacional do Pelourinho - Flipelô. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Cultura Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras
dom, 10/08/2025 - 14:21
Ver mais seta para baixo