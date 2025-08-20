logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Oposição elege presidente e relator da CPMI do INSS

Carlos Viana (Podemos) e Alfredo Gaspar (União) foram escolhidos
Pedro Peduzzi - repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/08/2025 - 13:13
Brasília
Brasília (DF), 20/08/2025 - A Comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) sobre fraudes no INSS foi instalada com a eleição do presidente, senador, Carlos Viana (Podemos-MG) e o relator o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil

Dois parlamentares da oposição foram eleitos presidente e relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai apurar descontos irregulares feitos por entidades associativas em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS: o senador Carlos Viana (Podemos-MG) presidirá os trabalhos, e deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL) será o responsável pelo relatório final.

Carlos Viana derrotou, por 17 votos a 14, o candidato Omar Aziz (PSD-AM), indicado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O resultado surpreendeu, uma vez que Aziz figurava como favorito para presidir a comissão.

Após o resultado, Viana disse que atuará com “responsabilidade e independência” na CPMI e, na sequência, indicou, para a relatoria, o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União-AL).

Com isso, a oposição conseguiu emplacar os dois principais cargos da comissão.

Gaspar foi o relator do pedido de suspensão do processo contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ), por tentativa de golpe de Estado. Os cinco ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entretanto, votaram por restringir a decisão aos crimes cometidos após a diplomação, o que manteve os processos por golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.

Descontos ilegais

O esquema que será investigado no Congresso Nacional realizou descontos ilegais nos contracheques de 3,2 milhões de aposentados e pensionistas, entre março de 2020 e março de 2025.

Segundo a Polícia Federal, que revelou a fraude, as entidades foram criadas como empresas de fachada para cometer fraudes por meio de “laranjas”. O número de pessoas presas até o momento chega a oito.

O dinheiro está sendo devolvido pelo INSS por meio de um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Podem fazer a adesão ao acordo aqueles que contestaram e não receberam, em até 15 dias úteis, resposta da entidade ou associação responsável pelos descontos indevidos. Se enquadram todos que tiveram descontos entre março de 2020 e março de 2025.

>> Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS

Para aderir ao acordo, o beneficiário deve formalizar a contestação dos descontos junto à Previdência Social até o dia 14 de novembro, pelo aplicativo Meu INSS, na central 135 ou em agências dos Correios. Até agora, mais de 1,8 milhão de beneficiários, o que representa 75% dos que estão aptos, já aderiram ao acordo.  A expectativa é que 99% deles recebam os valores descontados indevidamente até a próxima segunda-feira, dia 18.

 

 

Relacionadas
Brasília (DF), 14/05/2025 - Aposentada Neide Maria, recebeu o aviso no APP meu INSS, que teve desconto associativo nos últimos 5 anos. A partir desta quarta-feira (14), os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) podem requerer a devolução de valores descontados indevidamente nos últimos anos. O pedido deve ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, pelo site de mesmo nome ou pelo telefone 135. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Mais de 600 mil ainda não aderiram a acordo sobre descontos no INSS
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
Brasília (DF) 09/05/2025 - Fachada da sede do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Número de ressarcimentos pelo INSS chegará a 1,2 mi até 31 de julho
Edição:
Vinicius Lisboa
INSS descontos ilegais CPMI do INSS Senado Câmara carlos viana Alfredo Gaspar
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Corumbá (MS), 28/06/2024 - Ribeirinho observa fumaça de queimadas nos arredores de Corumbá-MS. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Julho tem menor área queimada dos últimos sete anos
qua, 20/08/2025 - 13:28
Itaguaí (RJ), 27.03.2024 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de lançamento ao mar do submarino Tonelero, com a participação do Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron e da primeira-dama Janja Lula da Silva, que batizou a embarcação, na Base de Submarinos da Ilha da Madeira, em Itaguaí (RJ). Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Lula e Macron se comprometem a mais diálogo para acordo Mercosul-UE
qua, 20/08/2025 - 13:21
São Paulo (SP), 05/03/2025 - Movimentação de passageiros no Aeroporto de Congonhas, em Campo Belo, zona sul da capital. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Setor aéreo bate recorde com 11,6 milhões de passageiros em julho
qua, 20/08/2025 - 13:18
Brasília (DF), 27/01/2025 - Crianças com perfil aberto em redes sociais. Ian Fernandes de Alencar. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Política Motta: adultização é tema que saiu das telas e ganhou as ruas
qua, 20/08/2025 - 13:16
Brasília (DF), 20/08/2025 - A Comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) sobre fraudes no INSS foi instalada com a eleição do presidente, senador, Carlos Viana (Podemos-MG) e o relator o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL). Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Oposição elege presidente e relator da CPMI do INSS
qua, 20/08/2025 - 13:13
Porto, Santos
Economia Exportações, emprego e investimentos tendem a recuar devido a tarifaço
qua, 20/08/2025 - 12:14
Ver mais seta para baixo