Suplicy passa mal e é internado em Niterói

Deputado participava de um congresso
Matheus Crobelatti* - da Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 12:05
São Paulo
Brasília (DF), 19/09/2023 - Deputado Eduardo Suplicy. Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados
© Will Shutter/Câmara dos Deputados

O deputado estadual de São Paulo, Eduardo Suplicy (PT-SP), foi levado às pressas na manhã desta terça-feira (27) para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em Maricá, no estado do Rio de Janeiro.

O parlamentar participava do Congresso Mundial da Rede Básica, quando precisou ser hospitalizado devido a um mal-estar. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Hospital Niterói, onde permanece em observação.

Médicos identificaram que a causa do mal-estar foi uma arritmia cardíaca, uma alteração no ritmo do coração, o que causa batimentos irregulares.

A rede D’OR, empresa que opera o hospital, informou - por nota - que o deputado encontra-se lúcido, orientado, estável e se alimentando normalmente.

Edição:
Kleber Sampaio
Eduardo Suplicy hospital mal-estar
