logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Autorizado pelo STF, Bolsonaro faz exames em hospital de Brasília

Ex-presidente deixou prisão domiciliar, mas deve retornar ainda hoje
Daniella Almeida – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/09/2025 - 13:27
Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou por volta de 8h deste domingo (14), ao Hospital DF Star, em Brasília, para realizar procedimentos médicos de remoção de lesões na pele. 

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto. A ida de Bolsonaro para o hospital foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

É a segunda vez que ele deixa sua residência, em um bairro nobre de Brasília, para acompanhamento médico.

O ex-mandatário chegou escoltado por um comboio da Polícia Penal, que permanece na unidade até a saída dele, que deverá retornar à residência localizada no Lago Sul.

A decisão de Moraes prevê que o ex-presidente permaneça na unidade de saúde apenas pelo tempo necessário ao atendimento médico e retorne em seguida à sua residência.

Além disso, após o procedimento, o ex-presidente deverá apresentar um atestado de saúde em até 48 horas ao STF.

Relacionadas
Ex.Presidente Jair Bolsonaro. Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo
Moraes autoriza ida de Bolsonaro a hospital para procedimento na pele
Edição:
Denise Griesinger
Jair Bolsonaro Prisão Domiciliar Hospital DF Star
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Política Autorizado pelo STF, Bolsonaro faz exames em hospital de Brasília
dom, 14/09/2025 - 13:27
A prefeitura de São Paulo autorizou os bares e restaurantes a instalarem mesas e cadeiras nas áreas de estacionamento das ruas da cidade
Direitos Humanos Procon-SP multará estabelecimento que descumprir protocolo para mulher
dom, 14/09/2025 - 13:05
São Paulo - 14/09/2025 - Hermeto Pascoal é homenageado no MIMO Festival. Foto: Rogério Von Krüger/Divulgacão
Cultura Último festival brasileiro em que Hermeto tocou, MIMO presta homenagem
dom, 14/09/2025 - 12:59
corinthians, cruzeiro, brasileiro feminino
Esportes Corinthians vence Cruzeiro e conquista o hepta do Brasileirão Feminino
dom, 14/09/2025 - 12:58
Rio de Janeiro(RJ), 10/11/2024 - Primeiros estudantes deixam o local de prova no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, na universidade UNINASSAU, no Flamengo, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Feira online abre inscrições para empregar mais de 8 mil jovens
dom, 14/09/2025 - 12:21
Marcela Tuller, mestre em engenharia de telecomunicações, e Artur Neves, estudante de medicina
Economia Estudo da CNI aponta 16 profissões do futuro na indústria
dom, 14/09/2025 - 11:54
Ver mais seta para baixo