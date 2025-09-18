logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Base do governo na Câmara vai ao STF contra PEC da Blindagem

Parlamentares alegam que proposta não seguiu o rito adequado
Agência Brasil
Publicado em 18/09/2025 - 16:23
Brasília
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo

Os líderes do PT, PSB e PSOL entraram nesta quinta-feira (18) no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação para suspender a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que restringe a abertura de investigações contra deputados e senadores.

No mandado de segurança enviado ao Supremo, os parlamentares alegam que chamada PEC da Blindagem, aprovada na terça-feira (16), não seguiu o rito adequado e afronta o regimento interno da Casa e a Constituição.

Os partidos questionam a falta de apresentação de emendas dentro do prazo regimental e de publicidade prévia do parecer do relator, além da convocação das sessões de deliberação sem antecedência mínima para votação da proposta. 

No entendimento dos partidos, as irregularidades na tramitação da PEC devem ser sanadas pela Corte.

“A continuidade da tramitação da PEC 3/2021 pode consolidar vício insanável, tornando irreversível a lesão ao devido processo legislativo. Se o processo alcançar aprovação em dois turnos, o texto aprovado será enviado à apreciação do Senado, e a emenda poderá passar a integrar o texto constitucional, dificultando ou até inviabilizando a reversão de seus efeitos”, argumentam os partidos.

Após a aprovação da PEC, a matéria foi enviada ao Senado. Em caso de aprovação, a proposta será promulgada pelo Congresso e entrará em vigor.

A PEC determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara. Além disso, a proposta concede foro no Supremo para presidentes de partidos. 

Relacionadas
Brasília - O deputado Paulinho da Força fala com jornalistas após almoço das centrais sindicais com o presidente interino, Michel Temer (José Cruz/Agência Brasil)
Anistia geral e irrestrita é impossível, diz relator na Câmara
Brasília (DF) 26/08/2025 - Senadores e deputados durante sessão da CPMI do INSS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
CPMI do INSS convida ministro da CGU, advogado-geral e diretor da PF
Brasília (DF) 18/09/2025 O Ministro da Previdência, Wolney Queiroz, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Desconto em aposentadoria não voltará a ser autorizado, diz ministro
Edição:
Érica Santana
stf PEC da Blindagem PEC 3/2021 Câmara Ação Penal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 - O vice-presidente da república, Geraldo Alckmin, fala durante reunião informal dos chanceleres do Mercosul e assinatura do Acordo de Livre Comércio Mercosul-EFTA ( Associação Europeia de Livre Comércio), no Palácio do Itamaraty. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Alckmin diz que "Judiciário tem a última palavra" sobre anistia
qui, 18/09/2025 - 16:23
Brasília (DF) 11/04/2023 Fachada do palácio do Supremo Tribunal Federal (STF) Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil/Arquivo
Política Base do governo na Câmara vai ao STF contra PEC da Blindagem
qui, 18/09/2025 - 16:23
brasil, vôlei, mundial
Esportes Brasil é eliminado do Campeonato Mundial de vôlei masculino
qui, 18/09/2025 - 16:17
Logo da Agência Brasil
Geral Idosa morre em Mauá após tubulação da Sabesp cair em cima de sua casa
qui, 18/09/2025 - 16:07
Granja de suínos, Suinocultura, porcos,suínos
Economia Produção de carne suína e de frango terá volume recorde em 2026
qui, 18/09/2025 - 15:54
flamengo, basquete, mundial de clubes
Esportes Basquete: Flamengo estreia no Mundial de Clubes com derrota
qui, 18/09/2025 - 15:38
Ver mais seta para baixo