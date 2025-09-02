logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília

Evento começa às 9h e terá presença do presidente Lula e ministros
Andreia Verdélio - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 15:18
Brasília
Brasília (DF), 07/09/2024 - Apresentação do Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

Brasil Soberano será o tema central do desfile cívico-militar de 7 de setembro, em Brasília, no próximo domingo (7). O evento começa às 9h na Esplanada dos Ministérios e contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de ministros e outras autoridades.

A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos, dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro. Um terceiro eixo trata da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro, e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas, como os desfiles motorizado e da cavalaria, a apresentação da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Brasil Soberano também é o nome do plano lançado pelo governo federal para amparar empresas que tenham prejuízo com as recentes medidas anunciadas pelos Estados Unidos, de taxar em 50% as exportações brasileiras.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Para o desfile de 7 de Setembro, o público poderá acessar as arquibancadas na Esplanada dos Ministérios a partir das 6h30, com pontos de revista instalados. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

A segurança já está reforçada na região em razão do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, por tentativa de golpe de Estado. Para o desfile, o trânsito de carros será interditado na tarde do sábado (6).

O Comando Móvel da Polícia Militar do Distrito Federal estará presente no local, no domingo. 
 

Relacionadas
Brasília (DF), 26/03/2025 - Ex-presidente Jair Bolsonaro durante declaração a imprensa após virar Réu no STF. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Trama golpista: STF inicia julgamento de Bolsonaro e mais sete aliados
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
STF tem segurança reforçada para julgamento de trama golpista
Edição:
Juliana Andrade
Brasil Soberano 7 de Setembro Brasília
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Trabalhadores da construção civil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia Em 12 meses, economia brasileira acumula 6º maior crescimento do G20
ter, 02/09/2025 - 15:31
Brasília (DF), 07/09/2024 - Apresentação do Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Política Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília
ter, 02/09/2025 - 15:18
Ederson em jogo do Manchester City contra o Brighton & Hove Albion 31/8/2025 Action Images via Reuters/Matthew Childs
Esportes Após oito anos, goleiro Ederson troca Manchester City por Fenerbahçe
ter, 02/09/2025 - 15:10
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Congresso Nacional, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Advogado diz que houve conivência de servidores com fraudes do INSS
ter, 02/09/2025 - 15:04
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ministro relator Alexandre de Moraes, na sessão do STF de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Mauro Cid pede manutenção da delação premiada ao STF
ter, 02/09/2025 - 15:01
Brasília (DF) 02/09/2025 - O Procurador-geral da República, Paulo Gonet na sessão do STF do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
ter, 02/09/2025 - 14:21
Ver mais seta para baixo