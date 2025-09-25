logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Câmara aprova transferir capital do Brasil para Belém durante COP30

Transferência é simbólica e projeto segue ao Senado
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2025 - 14:59
Brasília
Vista aérea do Parque da Cidade, que será uma das principais sedes da COP30, em Belém 28/06/2025 REUTERS/Marx Vasconcelos
© Reuters/Marx Vasconcelos/proibida reprodução

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (25), projeto de lei (PL) que determina a transferência simbólica da capital do Brasil para Belém (PA) entre os dias 11 e 21 de novembro, enquanto durar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30).

O texto agora segue para análise do Senado. De autoria de deputada Duda Salabert (PDT-MG), o PL 358 de 2025 permite a transferência dos poderes Executiva, Legislativo e Judiciário de Brasília para a capital paraense. 

Com isso, os atos e despachos do presidente da República e dos ministros de Estados assinados no período da COP30 serão datados na cidade de Belém. Segundo Salabert, a transferência permite maior interlocução entre autoridades brasileiras e estrangeiras.

“Essa medida demonstraria o compromisso do governo e do Parlamento brasileiro com as questões ambientais e a necessidade de encontrar soluções efetivas para um problema que afeta todo o planeta”, escreveu a parlamentar ao submeter o projeto na Câmara.

O relator do PL em plenário, deputado José Priante (MDB-PA), por sua vez, apontou que essa medida não é inédita, uma vez que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro (RJ) em 1992, durante a Rio 92, que foi a primeira conferência da ONU sobre clima.

“Isso retrata a importância de que todos os brasileiros possam, nesse momento, através desse gesto da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, reconhecer o simbolismo desse evento no coração da Amazônia”, justificou Priante.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Foram 304 votos favoráveis e 64 contrários. Apenas o partido Novo e a liderança da oposição se posicionaram contrários ao texto.

“A transferência da capital, mesmo sendo simbólica, envolve pagamento de aluguel de veículos, aluguel de local, despesa com TI [Tecnologia da Informação]”, disse o deputado Luiz Lima (Novo-RJ).

De acordo com o texto, o Executivo regulamentará a Lei, estabelecendo as medidas administrativas, operacionais e logísticas necessárias à transferência temporária da sede do governo federal.

Segurança Viária

Na mesma sessão, a Câmara aprovou o PL 2.334 de 2023 que modifica as regras do Fundo Nacional da Segurança Pública (FNSP) para permitir o uso de parte dos recursos em atividades de segurança viária e qualificação de agentes de trânsito.

Pelo substitutivo aprovado, 5% do valor das multas de trânsito devem ir para o fundo. O dinheiro será usado para construir ou reformar unidades de órgãos de trânsito, comprar equipamentos e veículos, além de capacitar agentes.

 

Edição:
Amanda Cieglinski
cop30 Câmara dos Deputados Belém
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2024 - Professor do colégio Galois, Samuel Rbeiro Costa, em sala de aula com alunos na preparação nos últimos dias antes da prova do Enem 2024. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Educação Escolas podem corrigir dados do Censo Escolar 2025 até 23 de outubro
qui, 25/09/2025 - 16:13
Brasília (DF), 28/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante entrevista coletiva para detalhar duas operações da Polícia Federal para combater a atuação do crime organizado no setor de combustíveis. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Geral Haddad anuncia criação de delegacia para investigar crime organizado
qui, 25/09/2025 - 16:12
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso diz que STF cumpriu dever de preservar o Estado de direito
qui, 25/09/2025 - 16:08
Brasília (DF), 25/09/2025 - Reunião com jornalistas em Gaza. Naser Abu Baker, presidente do Sindicato dos Jornalistas da Palestina, diz que 252 profissionais foram mortos por forças israelenses em Gaza. Foto: Zoom/Reprodução
Internacional Jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante
qui, 25/09/2025 - 15:39
Brasília (DF) 05/09/2025 O Presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante coletiva sobre medidas de reforço da segurança do Sistema Financeiro Nacional. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Banco Central prevê crescimento de 1,5% para o PIB em 2026
qui, 25/09/2025 - 15:34
Brasília (DF), 02/09/2025 - Estátua da Justiça em frente ao STF. O STF inicia o julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Justiça STF adia conclusão de julgamento sobre sigilo de buscas na internet
qui, 25/09/2025 - 15:23
Ver mais seta para baixo