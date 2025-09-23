logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CCJ do Senado pode enterrar PEC da Blindagem nesta quarta

Relator e presidente da comissão já se manifestaram contra a proposta
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 17:14
São Luís
Brasília (DF), 07/08/2025 - Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária para apreciar o projeto que assegura a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até dois salários mínimos. Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
© Edilson Rodrigues/Agência Senad

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado pode votar nesta quarta-feira (24) a proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/2021, conhecida como PEC da Blindagem por exigir autorização prévia das Casas Legislativas para abertura de ação penal contra parlamentares.

O presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), pautou o texto como primeiro item da reunião. A expectativa do senador baiano é rejeitar a PEC na Comissão no mesmo dia, a não ser que alguém peça vista.

Aprovada pela Câmara dos Deputados na semana passada, a proposta será relatada na CCJ pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que também já se posicionou contra a matéria.

“A Câmara aprovou uma PEC para proteger bandido, desde que ele seja parlamentar ou presidente de partido. É um absurdo injustificável, que vamos derrotar no Senado”, disse o relator na semana passada, em uma rede social.

A análise da proposta ocorre logo após os protestos ocorridos no domingo (21) que levaram milhares de pessoas às ruas em todas as capitais. Os manifestantes apelidaram a proposta de “PEC da Bandidagem” e exigiram também o fim do projeto de lei (PL) que prevê anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado, como o ex-presidente Jair Bolsonaro. 

A PEC da Blindagem avançou na Câmara após ações do Supremo Tribunal Federal (STF) contra parlamentares envolvidos na tentativa de golpe de Estado que culminou no 8 de janeiro de 2023 e também com o crescimento de inquéritos para investigar a execução de emendas parlamentares, recursos públicos da ordem de RS 50 bilhões anuais sob controle do Legislativo. 

Após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, a oposição ocupou os plenários da Câmara e do Senado, impedindo os trabalhos da Casa e exigindo, entre outras pautas, o aumento da proteção dos parlamentares contra ações do STF. 

A chamada PEC das Prerrogativas, ou PEC da Blindagem, foi defendida pelos seus apoiadores, portanto, como uma reação à suposta “perseguição política” contra os parlamentares por parte do Judiciário, discurso recorrente dos aliados do ex-presidente Bolsonaro no contexto do julgamento da trama golpista.

Por outro lado, especialistas e organizações que atuam no tema do combate à corrupção alertam que a proposta pode barrar ações contra corrupção no uso das emendas parlamentares

Relacionadas
Brasília (DF), 26/08/2025 - Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, durante reunião de líderes. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Motta defende PEC da Blindagem e diz que debate foi distorcido
Brasília - Senador Otto Alencar fala durante o quinto dia de julgamento final do processo de impeachment da presidenta afastada, Dilma Rousseff, no Senado.(Wilson Dias/Agência Brasil)
CCJ pauta PEC da Blindagem na quarta com expectativa de rejeitar tema
São Paulo (SP), 21/09/2025 Manifestantes participam de ato contra a PEC da Anistia e da Blindagem, no MASP. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Em todo país, milhares protestam contra anistia e PEC da Blindagem
Edição:
Vinicius Lisboa
Câmara dos Deputados PEC da Blindagem Senado CCJ do Senado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 23/09/2025 - A fita vermelha (ou laço vermelho) é o símbolo universal da conscientização, apoio e solidariedade às pessoas que vivem com HIV/AIDS. Foto: MS/Divulgação
Saúde Defensoria busca reparação para pessoas com HIV expostas na Bahia
ter, 23/09/2025 - 19:07
Ilustração, reumatismo
Saúde Política para pacientes reumáticos pode criar modelo a ser replicado
ter, 23/09/2025 - 18:40
bahia, bragantino, copa do brasil feminina
Esportes Bragantino e Bahia abrem quartas de final da Copa do Brasil Feminina
ter, 23/09/2025 - 18:30
U.S. President Donald Trump and brazilian presidente Luis Inácio Lula da Silva, addresses the 80th United Nations General Assembly, in New York City, New York, U.S., September 23, 2025. Ricardo Stuckert/PR e Reuters/Alexander Drago/Proibida reprodução
Internacional Governo brasileiro confirma conversa de Lula e Trump
ter, 23/09/2025 - 18:25
Brasília (DF), 17/09/2025 – Votação da PEC da blindagem no plenário da câmara dos deputados, presidida pelo dep.Hugo Motta. Foto: Kayo Magalhaes/Câmara dos deputados
Política PL que isenta IR até R$ 5 mil será votado na quarta, 1º de outubro
ter, 23/09/2025 - 18:10
real, moeda, dinheiro
Economia Arrecadação federal no ano supera 2024, apesar da queda em agosto
ter, 23/09/2025 - 18:05
Ver mais seta para baixo