logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo

Decisão foi tomada após ultimato do União Brasil
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 19/09/2025 - 19:36
Brasília
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (19), que sairá do governo. A decisão foi tomada após novo ultimato do partido do ministro, o União Brasil, que deu prazo de 24 horas para que filiados pedissem exoneração de cargos ou funções comissionadas no governo federal. A determinação foi expedida na quinta-feira (18), em mais um movimento do partido que reforça seu afastamento da base de apoio do governo federal.

Em conversa de mais de uma hora com Lula no Palácio da Alvorada, Sabino explicou a decisão de seu partido, informou que gostaria de cumprir mais algumas agendas como ministro nos próximos dias e que entregaria sua carta de demissão após o retorno do presidente de Nova York, na próxima quinta-feira (25). Lula viaja este fim de semana aos Estados Unidos para participar da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), onde fará o discurso inaugural entre os chefes de Estado.

Sabino, que é deputado federal do União Brasil pelo estado do Pará, está desde julho de 2023 no cargo. Ele era um dos auxiliares de Lula mais diretamente envolvidos na organização da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que será realizada em Belém. O ministro vinha negociando com a cúpula do partido para seguir no cargo, mas acabou cedendo à pressão.

A exigência da executiva nacional do União Brasil para que seus filiados deixem cargos no governo Lula veio à tona após a veiculação de reportagens que apontam uma suposta conexão entre o presidente nacional do partido, Antonio Rueda, e a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Rueda e o partido negam as acusações. Em nota, dirigentes do União Brasil chegaram a insinuar envolvimento do próprio governo nas revelações, já que o caso é apurado pela Polícia Federal (PF), que tem atuação funcional independente.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reagiu e criticou a sigla em uma postagem nas redes sociais.

"Repudio as acusações infundadas e levianas feitas em nota divulgada hoje pela direção do partido União Brasil. A direção do partido tem todo direito de decidir a saída de seus membros que exercem posições no governo federal. O que não pode é atribuir falsamente ao governo a responsabilidade por publicações que associam dirigente do partido a investigações sobre crimes. Isso não é verdade", escreveu Gleisi em sua conta no X.

Relacionadas
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Belém tem 53 mil leitos garantidos para COP30, diz ministro do Turismo
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Não vamos permitir preconceito contra a Região Norte, diz Sabino
Edição:
Lílian Beraldo
Celso Sabino Ministério do Turismo União Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente palestino Mahmoud Abbas em Ramallah 14/5/2025 Reuters/Mohammed Torokman/Proibida reprodução
Internacional ONU: presidente palestino irá falar por vídeo após EUA negarem visto
sex, 19/09/2025 - 19:53
Brasília (DF) 19/08/2025 - O ministro do Turismo, Celso Sabino, participa do programa Bom Dia, Ministro Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Celso Sabino confirma a Lula que deixará Ministério do Turismo
sex, 19/09/2025 - 19:36
São Paulo (SP), 18/08/2025 - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa do FT Climate & Impact Summit Latin America e Brasil 2030: Uma Nação de Oportunidades, promovido pela Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC, em parceria como o Financial Times. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Economia Haddad não vai à ONU para acompanhar possível votação de isenção do IR
sex, 19/09/2025 - 19:28
Brasília (DF), 22/02/2024, Fachada do Prédio da Polícia Federal em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça PF diz ao STF que Zambelli não efetivou ações de coação contra a Corte
sex, 19/09/2025 - 19:23
Brasília (DF), 18/09/2025 – O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lança a nova linha de cuidado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O documento orienta sobre diagnóstico, assistência e encaminhamento aos serviços do SUS. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Internacional Padilha decide não participar de reunião na ONU após restrição dos EUA
sex, 19/09/2025 - 18:57
Brasília (DF), 06/09/2023, A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, durante reunião com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Meio Ambiente COP-30 será oportunidade para fortalecer multilateralismo, diz Marina
sex, 19/09/2025 - 18:46
Ver mais seta para baixo