logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil

Tema da festa este ano é Brasil Soberano
Agência Brasil
Publicado em 07/09/2025 - 06:00
Brasília
selo 7 de setembro
© Arte/Agência Brasil

Neste domingo (7), a TV Brasil transmite o tradicional Desfile Cívico-Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O tema da festa este ano é Brasil Soberano e o início do desfile está previsto para as 9h.

A programação da TV Brasil começa logo cedo, às 8h, com as informações sobre a expectativa para a cerimônia e a chegada do público. Além de Brasília, haverá entradas ao vivo também do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Confira a transmissão no player abaixo:

A transmissão especial contará com a participação de especialistas, em estúdio, que vão explicar os símbolos da festa e o significado histórico do 7 de setembro. A apresentação será de Guilherme Portanova. 

Sobre o desfile

A soberania do país será destacada por meio de três eixos temáticos, dois deles intitulados Brasil dos Brasileiros e Brasil do Futuro. Um terceiro eixo trata da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), a ser realizada em Belém, em novembro, e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Além disso, há a programação tradicional das tropas das Forças Armadas, como os desfiles motorizado e da cavalaria, a apresentação da pirâmide humana e da Esquadrilha da Fumaça e honras militares.

Para o desfile de 7 de Setembro, o público poderá acessar as arquibancadas na Esplanada dos Ministérios a partir das 6h30, com pontos de revista instalados.

Para garantir a segurança do público na região, foi organizado um esforço conjunto entre os órgãos de segurança pública do Distrito Federal, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República e o Ministério da Defesa. Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização. Confira os detalhes.

Relacionadas
TV Brasil transmite confrontos da nona rodada do Brasileirão Feminino. Foto: CBF/Divulgação
TV Brasil exibe neste domingo 1º jogo da final do Brasileirão feminino
Rio de Janeiro (RJ) 04/09/2025 - A TV Brasil lança sua nova revista eletrônica esportiva com exibição semanal. Com formato dinâmico e uma hora de duração, o programa Brasil Esporte combina debates e notícias com foco na busca por um estilo de vida saudável. Apresentado por Maurício Costa e Marília Arrigoni. Foto: TV Brasil
Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo
Brasília (DF), 07/09/2024 - Apresentação do Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília
Edição:
Amanda Cieglinski
7 de Setembro TV Brasil EBC
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 05/09/2025 - A edição inédita do programa Samba na Gamboa traz os dois líderes do Poeira Pura para uma conversa animada com a apresentadora Teresa Cristina, deste domingo (7), às 13h, na TV Brasil. Mateus Professor e Rogério Família destacam o surgimento desse pagode e cantam os hits da roda de samba. Foto: TV Brasil
Cultura Samba na Gamboa: roda do Poeira Pura mescla hits do gênero e bate-papo
dom, 07/09/2025 - 07:42
Independência do Brasil, Pedro Américo, Gravuras, imagens antigas ,independência.
Geral Hoje é Dia: Independência e aniversário da Rádio MEC são os destaques
dom, 07/09/2025 - 07:30
Blutmond Mondfinsternis , oranger Mond am 21.01.2019, 04:10 Uhr, Eintritt des Supermondes in den Kernschatten der Erde, Nordrhein-Westfalen, Deutschland *** Eclipse of the super moon, lunar eclipse, red supermoon, blood moon / Blutmond, lua de sangue, red orange full moon with sparkling stars on January 21, 2019, Germany. Nordrhein-Westfalen Deutschland, WesteuropaNo Use Switzerland. No Use Germany. No Use Japan. No Use Austria
Geral Lua de sangue: eclipse lunar total ocorre neste domingo
dom, 07/09/2025 - 07:16
selo 7 de setembro
Política Desfile de 7 de Setembro: confira ao vivo a transmissão da TV Brasil
dom, 07/09/2025 - 06:00
03.09.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Pronunciamento à nação, 7 de setembro. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Fotos: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula exalta soberania e defesa do povo em rede do 7 de setembro
sab, 06/09/2025 - 20:55
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Internacional Zelensky rejeita proposta russa de encontro em Moscou
sab, 06/09/2025 - 20:28
Ver mais seta para baixo