logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Forças Armadas vão respeitar veredito do STF sobre golpe, diz Múcio

Ministro comentou julgamento de Bolsonaro e militares na Suprema Corte
Lucas Pordeus León - repórter da Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 12:43
Brasília
Brasília (DF), 12/02/2025 - O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, durante cerimônia que celebra um ano do programa Nova Indústria Brasil e do lançamento da Missão 6: Tecnologias de Interesse para a Soberania e Defesa Nacionais, no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

As Forças Armadas vão cumprir o veredito da Justiça sobre a trama golpista, disse o ministro da defesa, José Múcio, na última sexta-feira (5). Em entrevista a jornalistas, o ministro comentou o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e diversos militares de alta patente respondem por uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. 

“O lema das Forças Armadas é respeitar a decisão da Justiça. Esse assunto é um problema da Justiça e da política. As Forças Armadas são uma coisa diferente, servem ao país. Então, nós estamos conscientes de que tínhamos que passar por isso tudo, estamos serenos e aguardando o veredito da Justiça, que será cumprido”, comentou o ministro.

Múcio falou com a imprensa após reunião entre os comandantes da Marinha, Aeronáutica e Exército com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os temas, esteve o desfile do 7 de setembro, em Brasília. Segundo o ministro, o tema do julgamento no STF não foi tratado no encontro.

Questionado sobre o projeto de anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado que a oposição defende no Parlamento, José Múcio disse que não conhece o texto em debate e que essa é uma questão do Congresso, mas ponderou que uma disputa entre poderes não é boa para o Brasil.

“Acho que, se for discutido de uma forma construtiva e não para poder concorrer com o [outro] Poder, para fazer avaliação de força de quem manda mais, eu acho que essa queda de braço não serve ao país. Nós estamos na hora que a gente tem que juntar todo mundo para construir esse país”, completou.

Trama golpista

O STF iniciou nesta semana o julgamento do núcleo principal da trama golpista que teria tentado anular a eleição presidencial de 2022 e seria liderada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) acusa o ex-presidente de liderar uma tentativa de golpe, com previsão de planos de assassinatos do candidato eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e seu vice, Geraldo Alckimin, além do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Outros sete aliados do político também devem ser julgados até o final da próxima semana, entre eles, o ex-ministro da Defesa, general Paulo Nogueira Batista; o comandante da Marinha, almirante Almir Garnier; o ex-ministro do GSI, general Augusto Heleno; e o vice na chapa perdedora da eleição de 2022, o general Braga Netto. Todos negam as acusações.

Relacionadas
Primeira Turma do STF julga denúncia sobre o núcleo 1 da Pet12.100. Foto: Rosinei Coutinho/STF
STF terá sessões extras para julgamento de Bolsonaro
Brasília (DF) 03/09/2025 STF realiza o segundo dia do julgamento dos primeiros oito réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Confira principais defesas feitas no 2º dia do julgamento de Bolsonaro
Brasília (DF) 01/08/2025 - O Procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Gonet pede ao STF condenação de réus do núcleo 4 de trama golpista
Edição:
Vinicius Lisboa
trama golpista Golpe de Estado stf José Múcio Ministério da Defesa Forças Armadas Jair Bolsonaro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Internacional Boko Haram mata dezenas de pessoas em ataque no nordeste da Nigéria
sab, 06/09/2025 - 17:10
Bia Haddad estreia com vitória na chave de simples do Aberto da Austrália - em 15/01/2024
Esportes Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying
sab, 06/09/2025 - 16:54
São Paulo (SP), 11/09/2024 - Final de tarde visto desde a Praça do Pôr do Sol mostra céu laranjado devido a poluição do ar. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Meio Ambiente Arquitetos debatem soluções para diminuir mudanças climáticas
sab, 06/09/2025 - 16:27
Brasília (DF), 05/09/2025 - Alunos do CED 04 de Taguatinga usam óculos de realidade virtual durante ação de ativação de marketing de Agência Brasil pelo Dia da Amazônia. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Meio Ambiente Rádio Nacional da Amazônia celebra dia do bioma em escola do DF
sab, 06/09/2025 - 16:26
brasil, itália, mundial, vôlei feminino
Esportes Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial
sab, 06/09/2025 - 15:57
Primeiro dia de visitação no Museu do Ipiranga após reforma, no Parque da Independência, Ipiranga.
Cultura Museu do Ipiranga tem programação especial gratuita no 7 de Setembro
sab, 06/09/2025 - 14:47
Ver mais seta para baixo