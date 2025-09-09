logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Gleisi critica EUA por fala de uso de "poder militar" contra o Brasil

Ministra disse que declaração é "totalmente inadmissível"
Agência Brasil
Publicado em 09/09/2025 - 19:23
Brasília
Brasília (DF), 10/03/2025 - Cerimônia de transmissões de cargos e posse, da ministra da secretaria de relações institucionais, Gleisi Hoffman. Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
© Jose Cruz/Agência Brasil

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffman, criticou nesta terça-feira (9) declaração do governo dos Estados Unidos de que o país poderia usar seu "poder militar" para retaliar o Brasil por causa do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Mais cedo, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump não teme em usar "meios militares" em defesa da liberdade de expressão no mundo.

Em uma postagem nas redes sociais, a ministra afirmou que chegou ao "cúmulo" a "conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil", apontando para a articulação conduzida pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro para que os EUA sancionem o Brasil.

"Não bastam as tarifas contra nossas exportações, as sanções ilegais contra ministros do governo, do STF e suas famílias, agora ameaçam invadir o Brasil para livrar Jair Bolsonaro da cadeia. Isso é totalmente inadmissível'", disse a ministra.

Ela defendeu ainda a cassação do deputado federal, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. 

"Ainda dizem que estão defendendo a "liberdade de expressão". Só se for a liberdade de mentir, de coagir a Justiça e de tramar golpe de Estado; estes sim, os crimes pelos quais Bolsonaro e seus cúmplices estão sendo julgados no devido processo legal", acrescentou. 

Casa Branca 

A porta-voz Karoline Leavitt disse que não tinha "ações adicionais" contra o Brasil para antecipar. 

"O presidente não tem medo de usar o poderio econômico, o poderio militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão no mundo", afirmou, após ser questionada sobre a adoção de novas sanções ao Brasil por causa de uma possível condenação de Jair Bolsonaro. 

Julgamento 

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) retomou hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus pela trama golpista. Os ministros Alexandre de Moraes, relator da ação penal, e Flávio Dino votaram pelas condenações. Faltam três votos. 

A sessão foi suspensa e será retomada amanhã (10) para o voto dos ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Relacionadas
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Luiz Silveira/STF
Dino diz que STF não vai se intimidar com tweet de governo estrangeiro
Brasília (DF), 30/07/2025 - Embaixada dos Estados Unidos. Foto: Luis Dantas/Divulgação
Embaixada dos EUA no Brasil ameaça Alexandre de Moraes 
Brasília (DF) 09/09/2025 - O Supremo Tribunal Federal (STF) retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saiba como foram os dois votos pela condenação de Bolsonaro no STF
Edição:
Carolina Pimentel
Gleisi EUA Jair Bolsonaro Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Hospital Veterinário Público de São Paulo, uma parceria entre a prefeitura e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo - USP, no Butantã.
Política Câmara aprova projeto que tipifica exercício ilegal da veterinária
ter, 09/09/2025 - 20:34
Brasília (DF), 09/09/2025 - Banheiros químicos são incendiados na Esplanada dos Ministérios Ao todo, dez banheiros químicos foram incendiados. Ainda não se sabe as causas nem responsáveis pelo incêndio. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Geral Preso por incendiar banheiros químicos vive em situação de rua, diz PM
ter, 09/09/2025 - 20:34
Brasília - O Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou hoje a prorrogação dos trabalhos da Operação Lava Jato, no Rio de Janeiro (José Cruz/Agência Brasil)
Justiça MPF pede suspensão de concurso da Marinha
ter, 09/09/2025 - 19:55
Cubatão (SP), 09/09/2025 - Incêndio de grandes proporções atinge comunidade em Cubatão. Foto: Defesa Civil SP/Divulgação
Geral Mais de 15 moradias são atingidas por incêndio em Cubatão (SP)
ter, 09/09/2025 - 19:48
Messi, argentina, seleção
Esportes Técnico da Argentina defende que Messi decida se jogará Copa de 2026
ter, 09/09/2025 - 19:39
Brasília (DF), 10/03/2025 - Cerimônia de transmissões de cargos e posse, da ministra da secretaria de relações institucionais, Gleisi Hoffman. Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Política Gleisi critica EUA por fala de uso de "poder militar" contra o Brasil
ter, 09/09/2025 - 19:23
Ver mais seta para baixo