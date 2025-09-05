logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula autoriza uso de R$ 12 bilhões para renegociação de dívidas rurais

Medida Provisória foi assinada nesta sexta (5)
Agência Brasil
Publicado em 05/09/2025 - 13:58
Brasília
Obras após o desastre causado pelo rompimento da barragem em Mariana Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo
© Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta sexta-feira (5), uma Medida Provisória (MP) de renegociação de dívidas rurais. Serão R$ 12 bilhões para apoiar até 100 mil produtores, principalmente pequenos e médios agricultores que sofreram com secas e enchentes nos últimos anos.

O objetivo do governo com essa MP é proporcionar condições mais favoráveis para que agricultores endividados regularizem sua situação financeira e mantenham a produção de alimentos. Em vídeo nas redes sociais, Lula explicou que a renegociação poderá ser feita por produtores que perderam duas safras nos últimos cinco anos.

“Nos últimos anos, secas prolongadas e fortes enchentes causaram grandes perdas aos nossos agricultores, gerando dívidas e travando o crédito para a preparação da nova safra. Por isso, tomei a decisão de darmos mais uma garantia ao setor. A medida vale para pequenos, médios e grandes produtores com duas perdas de safras nos últimos cinco anos em municípios que decretaram calamidade duas vezes nesse período”.

De acordo com o governo federal, essa renegociação tem capacidade de alcançar cerca de 96% dos pequenos e médios agricultores que hoje estão inadimplentes ou com dívidas prorrogadas.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Entenda

Para aderir à renegociação, o produtor precisa comprovar as perdas de safra nos últimos cinco anos e estar localizado em municípios que decretaram estado de calamidade ao menos duas vezes nesse período. O prazo de pagamento dos produtores será de até nove anos, com carência de um ano.

Os R$ 12 bilhões disponibilizados serão repassados do Tesouro Nacional para os bancos públicos, privados e cooperativas de crédito, com o BNDES na estruturação. As taxas de juros serão mais baixas que as praticadas no mercado. Elas vão variar de acordo com o porte do produtor. Cerca de 6% ao ano para pequenos, 8% para médios e 10% para os demais.

Os limites de crédito vão de R$ 250 mil no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), até R$ 1,5 milhão no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) e R$ 3 milhões para os demais produtores.

A regulamentação das condições será definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), responsável por estabelecer os tetos e parâmetros finais. Já o risco de crédito será integralmente assumido pelas instituições financeiras, sem transferência para o Tesouro.

Relacionadas
Brasília (DF), 24/12/2024 - Bioinsumos na agricultura e agropecuária. Foto: Governo do Pará/Divulgação
Agricultura familiar receberá R$ 60 milhões para produção de bioinsumo
terra indígena
Governo vai lançar programa para apoiar produtores rurais indígenas
Edição:
Marcelo Brandão
renegociação de dívidas rurais produtor rural Pronaf Pronamp
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Salvador (BA), 05/09/2025 - O Ministério Público da Bahia (MPBA) prendeu um homem apontado como um dos maiores traficantes de animais silvestres do Brasil, durante a deflagração da ‘Operação Fauna Protegida’ em Salvador e em Mascote, extremo sul do estado. Ele é investigado por liderar organização criminosa de alcance interestadual, com atuação em várias regiões da Bahia e outros estados, com prática sistemática de crimes de tráfico de animais silvestres, maus-tratos, receptação qualificada e lavagem de dinheiro. Foto: MPBA/Divulgação
Meio Ambiente Operação prende na Bahia um dos maiores traficantes de animais do país
sex, 05/09/2025 - 16:05
Supermercado
Economia Preço da cesta básica cai em 24 capitais em agosto
sex, 05/09/2025 - 16:04
Palácio do Supremo Tribunal Federal na Praça dos Três poderes em Brasília
Justiça Moraes pede sessão extra para julgamento de Bolsonaro no STF
sex, 05/09/2025 - 15:56
Rio de Janeiro (RJ) - Especial 3 anos de pandemia, Impactos da pandemia. Na foto, o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Alberto Chebabo Foto: SBI/Divulgação
Saúde Covid-19 não desapareceu e casos continuam ocorrendo, alerta médico
sex, 05/09/2025 - 15:26
Bragança (PA), 13/06/2025 – Pescadores na ponte do Furo Grande, na área da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Seguro-defeso do pescador artesanal terá novas regras em outubro
sex, 05/09/2025 - 14:46
Obras após o desastre causado pelo rompimento da barragem em Mariana Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil/Arquivo
Política Lula autoriza uso de R$ 12 bilhões para renegociação de dívidas rurais
sex, 05/09/2025 - 13:58
Ver mais seta para baixo