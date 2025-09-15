logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula critica imaginário racista que persiste no país

Presidente citou caso de escritora negra acusada de furto na Flip
Pedro Rafael Vilela – repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/09/2025 - 20:58
Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CONAPIR. Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
© Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, a Conapir, na noite desta segunda-feira (15), em Brasília.

A etapa nacional do evento reúne na capital federal, até o fim dessa semana, cerca de 1,7 mil delegados, 200 convidados, além de dezenas de observadores e expositores. O encontro não era realizado há sete anos.

Em seu discurso para saudar os participantes, o presidente afirmou que, apesar dos avanços em políticas públicas, especialmente as ações afirmativas e inclusão da população negra em programas sociais, o Brasil ainda convive com um "racismo de todos os dias" enfrentado pela população negra.    

"Há um imaginário que insiste em colocar pessoas negras em um único lugar, normalmente no lugar de serviçal, quando não de uma ameaça."

Sem fazer citação direta, Lula mencionou o recente caso envolvendo a escritora paulista Lilia Guerra, autora de O Céu para os Bastardos. Ela relatou ter sido acusada de furtar um lençol e uma manta de uma pousada dias depois de ter voltado da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), evento que ocorreu entre 30 de julho e 3 de agosto deste ano.

"Não podemos naturalizar esses absurdos. Não podemos achar normal que uma escritora negra, convidada de um festival literário, seja injustamente acusada de furtar objeto da pousada em que se hospedou. É inconcebível que a sociedade brasileira esteja ainda nesse lugar de preconceito e discriminação. É inaceitável que um ser humano tenha oportunidades limitadas ou esteja sempre sob suspeita por causa da cor da pele", destacou o presidente

Lula ainda criticou a criminalização de jovens negros de periferia, "que continuam a ser alvos preferenciais das forças de repressão", e defendeu erradicar o racismo no país, que é crime e também uma doença.

Conferência

A etapa nacional da 5ª Conapir tem como tema Igualdade e Democracia: Reparação e Justiça Racial. Durante as discussões, delegadas e delegados participarão de grupos de trabalho, plenárias e de eixos e xirês (roda ou dança, em Yorubá) de discussão.

De acordo com o Ministério da Igualdade Racial, a construção da 5ª Conapir foi feita em etapas e abrangeu todo o país. Além de conferências municipais e estaduais, houve uma etapa digital que recebeu contribuições pela plataforma Brasil Participativo e etapas livres, bem como plenárias temáticas. Essas plenárias discutiram propostas e elegeram delegados a partir dos segmentos quilombolas, ciganos, indígenas e povos de terreiro, além de mulheres, população LGBTQIA+ e juventude negras.

"A gente sabe que só se constrói política pública de qualidade com o povo e na coletividade", afirmou a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, durante a cerimônia de abertura.

Além do presidente e da ministra, outras autoridades do governo federal e lideranças da sociedade civil compareceram ao evento, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

"Se vocês não persistissem, não acreditassem no que vocês sonham, possivelmente a gente não teria feito esta conferência com esta dimensão, porque passamos sete anos com governo que jamais pensou em fazer uma conferência para ouvir as mulheres e os homens negros deste país", lembrou Lula, em seu discurso.

O presidente ainda fez questão de ressaltar o peso institucional que as conferências têm na formulação das políticas públicas de seu governo.

"A participação social é a parte essencial do nosso modo de governar e construir políticas públicas. Seremos tanto mais assertivos quanto mais considerarmos os anseios, as propostas e as prioridades daqueles e daquelas para os quais as políticas se destinam." 

 

Edição:
Denise Griesinger
CONAPIR Lula Racismo Discriminação Igualdade Racial
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 25/03/2025 - Procurador Geral da Republica, Paulo Gonet - O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete denunciados pela trama golpista vão se tornar réus na ação. O caso será julgado pela Primeira Turma da Corte, colegiado formado por cinco dos 11 ministros que compõem o tribunal. Foto: Antonio Augusto/STF
Justiça Gonet pede condenação de nove réus do núcleo 3 da trama golpista
seg, 15/09/2025 - 21:59
Encontro com o fundador e CEO da Didi 99, Will Wei Cheng
Economia Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
seg, 15/09/2025 - 21:48
Logo da Agência Brasil
Geral Ex-delegado geral de São Paulo é executado em Praia Grande
seg, 15/09/2025 - 21:17
Brasília (DF), 15/09/2025 – Presidente da Ebserh, Arthur Chioro é o convidado do programa A Voz do Brasil, na Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Governo quer ampliar em 40% atendimento nos hospitais universitários
seg, 15/09/2025 - 21:14
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante cerimônia de abertura da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CONAPIR. Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula critica imaginário racista que persiste no país
seg, 15/09/2025 - 20:58
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, participa do programa A Voz do Brasil
Justiça Moraes autoriza visita do governador de São Paulo a Jair Bolsonaro
seg, 15/09/2025 - 20:36
Ver mais seta para baixo