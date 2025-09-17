logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs

Objetivo é combater práticas de concorrência desleais
Agência Brasil
Publicado em 17/09/2025 - 19:21
Brasília
Brasília (DF), 17/09/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (e), cumprimenta o ministro da Fazenda, Fernando Hadadd (d), durante sanção do Projeto de que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto da Criança e do Adolescente Digital – ECA Digital) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O governo federal enviou à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira (17), um projeto de lei de regulação econômica das big techs, com medidas para combater práticas que prejudiquem a concorrência no mundo digital. O projeto foi elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda junto a um grupo técnico coordenado pela Casa Civil.

O projeto propõe ajustes no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC - Lei nº 12.529/2011) possibilitando a criação de novos mecanismos para impedir o abuso de poder econômico por grandes plataformas digitais.

O texto busca prevenir práticas que prejudiquem a livre concorrência e garantir mais transparência, equilíbrio e liberdade de escolha, além de menores preços, a consumidores e empresas. A ideia, segundo o governo, é corrigir distorções, baratear serviços e preservar o espaço para inovação.

Durante apresentação do projeto, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a concorrência é uma velha conhecida do capitalismo que tem a tendência a concentrar o capital em poucas mãos, acarretando na formação de oligopólios e monopólios na economia.

"O mundo digital evoluiu tão rápido que a legislação não acompanhou o passo a passo da concentração de poder e dinheiro que esses grande grupos econômicos mantém hoje. É dever do Estado regular um setor tão concentrado, impedindo práticas desleais e anticoncorrenciais que vão prejudicar os pequenos, médios e até grandes negócios", destacou o ministro. 

Haddad fez questão de destacar que o processo de elaboração do projeto teve início há mais de um ano e passou por consulta pública. "Esse projeto versa sobre ambiente de negócios e práticas concorrenciais justas no Brasil", destacou. 

Designação e obrigações

O projeto de lei cria dois processos administrativos no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade):

  • a designação de plataformas de relevância sistêmica para mercados digitais e
  • a determinação de obrigações especiais para as plataformas designadas.

De acordo com o PL, o Cade deverá fazer essa designação a partir de características qualitativas, além de observar um piso mínimo de faturamento — acima de R$ 5 bilhões anuais no Brasil e R$ 50 bilhões em termos globais. A designação será feita caso a caso, mediante instauração de processo administrativo e sujeita à aprovação do Tribunal do Cade.

O texto prevê que as plataformas poderão ser submetidas a regras prévias de transparência, obrigações, proibições e procedimentos específicos. Assim como na designação, a determinação de obrigações especiais às plataformas digitais será submetida à aprovação colegiada do Tribunal do Cade, que deverá especificar as obrigações e determinar multa em caso de descumprimento.

Há ainda a previsão de criação da Superintendência de Mercados Digitais (SMD), unidade especializada no Cade para tratar dos novos procedimentos relacionados às plataformas de relevância sistêmica em mercados digitais.

A nova unidade será responsável por monitorar mercados digitais, instruir os processos de designação de agentes econômicos e de determinação de obrigações especiais, submetendo-os ao Tribunal do Cade, além de observar o cumprimento das obrigações e investigar possíveis violações.

 

Relacionadas
Encontro com o fundador e CEO da Didi 99, Will Wei Cheng
Após reunião com Lula, 99 anuncia R$ 2 bilhões para delivery
Brasília DF - 23/08/2025 Vice- presidente Geraldo Alckmin e o ministro Fernando Haddad reforçam importância de garantir a soberania nacional e proteger a economia. Foto Divulgação PT
Haddad: 20 milhões de brasileiros não deveriam estar pagando IR
Edição:
Lílian Beraldo
big techs regulação econômica Fernando Haddad
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 16/09/2025 – Sanção do Projeto de que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto da Criança e do Adolescente Digital – ECA Digital) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
qua, 17/09/2025 - 20:16
Edifício sede da Petrobras
Economia Petrobras anuncia investimentos em ações socioambientais no Rio
qua, 17/09/2025 - 20:15
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes proíbe agentes do GSI na escolta de deslocamentos de Bolsonaro
qua, 17/09/2025 - 19:46
Brasília (DF), 05/12/2024 - O ministro Gilmar Mendes durante sessão do STF. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Mendes pede parecer sobre ações contra impeachment de ministros do STF
qua, 17/09/2025 - 19:40
Belém (PA) 15/12/2024 – Vista panorâmica da cidade de Belém. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Meio Ambiente ONU aumenta auxílio financeiro para países pobres na COP30
qua, 17/09/2025 - 19:33
Brasília (DF), 17/09/2025 – Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (e), cumprimenta o ministro da Fazenda, Fernando Hadadd (d), durante sanção do Projeto de que dispõe sobre a proteção de crianças e de adolescentes em ambientes digitais (Estatuto da Criança e do Adolescente Digital – ECA Digital) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Política Lula envia à Câmara projeto para regulação econômica de big techs
qua, 17/09/2025 - 19:21
Ver mais seta para baixo