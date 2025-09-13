logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Manifestações pró-Palestina prestam solidariedade à Flotilha Sumud

Evento ocorre, neste sábado, em várias cidades entre elas São Paulo
Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 13/09/2025 - 15:42
São Paulo
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
© gazafreedomflotilla/Instagram

Manifestações pró-Palestina estão marcadas para ocorrer neste sábado (13) em diversas cidades do Brasil, em solidariedade à Flotilha Global Sumud, que segue com suprimentos com destino à Faixa de Gaza. Em São Paulo, a concentração do ato teve início no começo da tarde de hoje, na Praça Roosevelt, com a participação de movimentos sociais, sindicais e partidos políticos.

A flotilha é uma missão civil internacional, formada por uma frota de barcos e delegações de mais de 40 países. Além de entregar ajuda material, a missão busca romper o isolamento de Gaza e chamar a atenção do mundo para a urgência da situação em território palestino.

Desde o início da ofensiva israelense, a crise humanitária se intensifica na Faixa de Gaza, com a população enfrentando fome e bloqueio de Israel para a entrada de ajuda humanitária.

Jornalista palestino-brasileira Soraya Misleh
Jornalista palestino-brasileira Soraya Misleh, da Frente Palestina de São Paulo, uma das entidades organizadoras das manifestações - Rovena Rosa/Agência Brasil

“Diante do holocausto palestino, a fome imposta pelo bloqueio criminoso de Israel a toda a população de Gaza, que mata dia a dia, assim como as bombas, balas, sede, estamos numa grande corrente de solidariedade internacional, junto com a Flotilha Sumud Global para romper esse cerco. Chamamos todos e todas para saírem às ruas marchar com a gente. É pela Palestina, é pela humanidade”, declarou Soraya Misleh, da Frente Palestina de São Paulo, uma das entidades organizadoras do ato.

Além da Frente Palestina, a ação é convocada pela ALBA Movimentos, a Assembleia Internacional dos Povos (AIP), entre outras organizações. O ato se soma às mobilizações mundiais pró-Palestina.

Relacionadas
Fogo em embarcação da Global Sumud Flotilla (GSF) na Tunísia 8/9/2025 Divulgação via REUTERS
Flotilha para Gaza relata segundo ataque de drone contra barco
Barcelona- 31/08/2025 - Ativista Greta Thunberg (no topo ao lado do homem) parte com outros ativistas em expedição humanitária para Gaza a partir de Barcelona. REUTERS/Nacho Doce
Greta Thunberg se junta à flotilha que se dirige com ajuda para Gaza
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Flotilha de ajuda humanitária a Gaza levará delegação brasileira
Edição:
Aécio Amado
Flotilha Faixa de Gaza Guerra no Oriente Médio Israel Palestina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 07/06/2025 - Embarcação Madeleine, da Coalizão Flotilha da Liberdade. Foto: gazafreedomflotilla/Instagram
Política Manifestações pró-Palestina prestam solidariedade à Flotilha Sumud
sab, 13/09/2025 - 15:42
July 11, 2025, Washington, District of Columbia, USA: President DONALD TRUMP speaks to the press before heading to his helicopter for the start of a trip to Texas to review flood damage. (Credit Image: © Andrew Leyden/ZUMA Press Wire)
Internacional Trump pressiona nações da Otan a suspenderem compras de petróleo russo
sab, 13/09/2025 - 15:38
A Polícia Civil do Distrito Federal faz operação - Foto Sinpol/DF
Geral Preso um dos maiores fornecedores de tecnologia para facções do Rio
sab, 13/09/2025 - 15:31
AGAFUC, Brasileiro, futebol de cegos, corinthians
Esportes AGAFUC conquista octacampeonato do Brasileiro de futebol de cegos
sab, 13/09/2025 - 15:15
Brasília (DF) 13/09/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Dia E
Saúde Lula lembra covid e diz que saúde não tem esquerda ou direita
sab, 13/09/2025 - 14:57
Rio de Janeiro (RJ) 24/10/2024 - O governador do Rio, Cláudio Castro, fala à imprensa com os secretários de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes, de Polícia Civil, Felipe Curi, e de Segurança Pública, Victor dos Santos, após a morte de três pessoas baleadas na Avenida Brasil, próximo do Complexo de Israel, onde acontecia uma operação da Polícia Militar, na Zona Norte. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral PM apreende sete fuzis em 24 horas em ações contra o crime organizado
sab, 13/09/2025 - 13:06
Ver mais seta para baixo