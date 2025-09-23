logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Ministra pede apoio para implementar propostas públicas

Anielle Franco deu entrevista ao Bom Dia, Ministra, produzido pela EBC
Paula Laboissière – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/09/2025 - 10:33
Brasília
Brasília (DF) 23/09/2025 - A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Menos de uma semana após a conclusão da 5ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Conapir), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, cobrou de estados e municípios apoio e parceria para que as cerca de 500 propostas aprovadas durante o encontro possam ser transformadas em políticas públicas.

“Muita coisa aconteceu nesses últimos três anos à frente do Ministério da Igualdade Racial, onde nós fazíamos como o nosso dever deve ser feito, enviar recursos e tudo o mais e, muitas vezes, estados e municípios, por terem posicionamentos diferentes do nosso, ou demoravam muito, ou atrasavam ou não queriam fazer acontecer”, disse.

“Esse é um grande obstáculo. Para que a política chegue na ponta, a gente precisa dos governadores, dos prefeitos para que isso aconteça”, afirmou Anielle. “É um grande desafio. A gente vive uma fase no nosso país onde a gente precisa, cada vez mais, lembrar que não é sobre onde eu voto, em quem eu voto, mas sim sobre cuidar do povo.”

Ano eleitoral

Em entrevista hoje (23) a emissoras de rádio durante o programa Bom Dia, Ministra, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Anielle lembrou ainda da proximidade do ano eleitoral e de como o período pode impactar a implementação das propostas aprovadas na Conapir.

“A gente tem aí um ano que vai ser desafiador. Essa disputa de mentes, corações e narrativas, onde as pessoas, de fato, precisam entender que esses lugares, esses cargos, esses postos que ocupam são para cuidar do povo e não por interesses próprios”, destacou.

“Não pode ser apenas uma política de governo. Passados dois, quatro, seis anos, é outro [governo], não vamos fazer? Não, temos que fazer sim. Tem que ser uma política de Estado. Essa é a maneira, [é] a vontade política. Você pode chegar a qualquer cargo que queira, mas, se você não tiver a vontade de fazer, a vontade política de fazer com que isso caminhe e dê certo, não vai sair do papel”, concluiu.

Entenda

Delegados da Conapir, reunidos em Brasília, apresentaram na última sexta-feira (19), documento final com as propostas que serão encaminhadas ao governo federal – diretrizes e recomendações para a formulação e o aprimoramento de políticas públicas de igualdade, democracia, reparação histórica e justiça racial.

O encontro, que terminou na última semana, reuniu cerca de duas mil pessoas de todo o país, sendo 1,7 mil delegados eleitos, 200 convidados e 50 observadores que debateram 740 propostas aprovadas nas etapas anteriores em conferências municipais, estaduais e regionais.

Relacionadas
São Paulo, 13/04/2023 - A ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, participa do 12º Congresso GIFE, com o tema Desafiando Estruturas de Desigualdade, no Memorial da América Latina. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
"Não é aceitável diminuir episódios de violência", diz Anielle Franco
06/08/2023, A ministra da igualdade racial, Anielle Franco, anuncia criação de Comitê de Monitoramento da Amazônia Negra e Enfrentamento ao Racismo Ambiental. Foto: Rithyele Dantas/MIR
Anielle Franco aciona MJ contra ataques recebidos em redes sociais
Posse da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.
Anielle Franco é eleita uma das 12 mulheres do ano pela revista Time
Edição:
Kleber Sampaio
CONAPIR Anielle Franco governo federal Bom Dia ministra
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 22/09/2025 – FAB intercepta aeronave hostil oriunda do Peru. Frame Canal Gov
Internacional Lula diz que soberania é inegociável e repudia falsos patriotas
ter, 23/09/2025 - 11:19
Brasília (DF), 22/09/2025 – FAB intercepta aeronave hostil oriunda do Peru. Frame Canal Gov
Internacional Lula critica sanções e diz que Brasil resiste na defesa da democracia
ter, 23/09/2025 - 11:13
O Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo é celebrado todo dia 2 de abril
Saúde Entidade que defende direitos dos autistas repudia declaração de Trump
ter, 23/09/2025 - 11:10
Brasília (DF), 18/12/2023 - O novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, durante sua solenidade de posse na sede da Procuradoria (PGR), em Brasília. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política PGR pede condenação de seis réus do Núcleo 2 da trama golpista 
ter, 23/09/2025 - 10:53
Brasília (DF) 20/12//2024 Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante café da manhã com jornalistas Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Economia Haddad: isenção do IR até R$ 5 mil deve ser sancionada em outubro
ter, 23/09/2025 - 10:47
Brasília (DF) 23/09/2025 - A Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, participa do programa Bom Dia, Ministra Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Ministra pede apoio para implementar propostas públicas
ter, 23/09/2025 - 10:33
Ver mais seta para baixo