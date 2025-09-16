logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Motta convoca reunião nesta quarta para debater anistia a golpistas

Se aprovada urgência, PL pode ser votado no plenário a qualquer hora
Lucas Pordeus León - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 15:51
Brasília
Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para esta quarta-feira (17) uma reunião do colégio de líderes para discutir a votação da urgência para o projeto de lei (PL) que prevê a anistia aos condenados por tentativa de golpe de Estado.

Motta disse, em uma rede social, que a reunião vai “deliberar sobre a urgência dos projetos que tratam do acontecido em 8 de janeiro de 2023”. Se aprovada urgência, o PL poderia ser votado no Plenário a qualquer momento. Não foi divulgado relator ou texto da matéria.

A pauta da anistia voltou a ganhar força com o julgamento e condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes. A oposição liderada pelo Partido Liberal (PL) argumenta que o julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da trama golpista seria uma “perseguição política”.

O PL defende uma anistia ampla para todos os condenados pelo movimento golpista que defendeu um golpe militar no Brasil após a eleição presidencial de 2022 e culminou na invasão das sedes dos Poderes, em Brasília, no dia 8 de janeiro.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Partidos da base governista sustentam que a anistia a crimes contra a democracia é inconstitucional e representaria uma impunidade daqueles que tentaram impedir a posse do presidente legitimamente eleito.

“Golpe contra a democracia não se perdoa: quem planejou deve responder perante a Constituição e a Justiça”, justificou o líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

O líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, por sua vez, vem defendendo a anistia para “pacificar” o país.

“A anistia não ignora os erros. Ela os reconhece e, ainda assim, opta por reconciliar. Ela abre a porta para o perdão, a estabilidade institucional e a pacificação nacional”, escreveu Sóstenes após condenação de Bolsonaro.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), já se manifestou contrário a uma anistia ampla e tem sugerido um texto alternativo.

Já o líder do União na Câmara, deputado Pedro Lucas Fernandes (União-MA), apesar de ter se manifestado a favor da anistia, disse que seria contrário a um perdão para quem planejou assassinatos

Entre os planos previstos para anular a eleição de 2022, estava o de assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin, e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Na denúncia da trama golpista, o ex-presidente Bolsonaro é acusado de pressionar os comandantes das Forças Armadas a aderir a um decreto para suspender a eleição e os poderes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para permanecer no poder.

Caso aprovado na Câmara e no Senado, o PL da anistia deve ser vetado pelo presidente Lula, que já se manifestou contra a proposta. O Congresso Nacional pode ainda derrubar o veto do presidente.  

Caso a medida seja judicializada, o Supremo Tribunal Federal (STF) é obrigado a se manifestar sobre a constitucionalidade da anistia para crimes contra a democracia.

Relacionadas
São Paulo (SP), 16/09/2025 - Ato em SP condena anistia e defende democracia e soberania nacional. Foto: Carolina Bataier/Brasil de Fato
Ato em SP condena anistia e defende democracia e soberania nacional
Deputado federal Rodrigo Valadares (União-SE)
Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de relator da anistia
Brasília (DF) 09/09/2025 - O ministro Flávio Dino durante sessão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que retoma o julgamento dos réus do Núcleo 1 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Dino diz que crimes da trama golpista não podem ser anistiados
Edição:
Maria Claudia
Câmara dos Deputados Hugo Motta Colégio de Líderes Anistia Golpe de Estado
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Saúde Comissão vai avaliar inclusão da PrEP injetável no SUS
ter, 16/09/2025 - 18:05
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro teve pré-síncope, vômitos e queda de pressão, diz defesa
ter, 16/09/2025 - 17:54
Brasília (DF), 16/09//2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS que votou requerimentos de convocação de depoentes. Lula Marques/Agência Brasil
Política CPMI do INSS aprova convocação de parentes e sócios de investigados
ter, 16/09/2025 - 17:45
Rio de Janeiro (RJ), 16/09/2025 – Cerimônia de Assinatura do Acordo de Livre Comércio MERCOSUL-EFTA. Foto: Júlio César Silva/MDIC
Internacional Mercosul assina acordo de livre comércio com quatro países europeus
ter, 16/09/2025 - 17:15
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Bolsonaro passa mal e é levado para hospital em Brasília
ter, 16/09/2025 - 16:39
Brasília (DF), 16/09/2025 – Camada de ozônio. Arte Nasa
Meio Ambiente Camada de ozônio deve ter recuperação total nas próximas décadas
ter, 16/09/2025 - 16:21
Ver mais seta para baixo