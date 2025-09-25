logo ebc
logo Agência Brasil
Política

MP que amplia atendimento especializado no SUS é aprovada no Congresso

Texto segue para sanção do presidente Lula
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/09/2025 - 21:16
São Luís
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Com 64 votos favoráveis e nenhum contrário, os senadores aprovaram nesta quarta-feira (24) a Medida Provisória (MP) 1301/25, que cria o Programa Agora Tem Especialistas. O texto já havia sido votado antes na Câmara dos Deputados e teria que ser votado no Senado até a sexta-feira (26), caso contrário a MP perderia a validade.

O texto segue agora para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Anunciado em julho, o programa visa ampliar o número de médicos especialistas nas regiões mais necessitadas desses profissionais e reduzir o tempo de espera no atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da oferta de prestadores privados em troca de redução em tributos federais.

A renúncia fiscal estimada será de R$ 2 bilhões ao ano a partir de 2026. Embora os procedimentos possam ser realizados já a partir deste ano, as deduções do imposto a pagar ou em débito começam em 2026.

Pelo texto, o Agora Tem Especialistas funcionará até 31 de dezembro de 2030. No total, o programa oferecerá 1.778 vagas com 635 para início imediato. As atividades começarão em 15 de setembro.

A princípio, são 239 vagas para profissionais que já tem algum tipo de especialidade para a Região Nordeste, 146, para a Região Norte; 168, no Sudeste; e 37, no Sul. Além disso, serão ofertadas 1.143 vagas para cadastro de reserva.

A preocupação com a distribuição de médicos especialistas no país motivou o governo a criar o programa.

Dados do Ministério da Saúde mostram que a maior parte dos especialistas se concentra em apenas três unidades da Federação: Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Em todo o país, são 244.141 médicos generalistas (40,9%), enquanto os especialistas chegam a 353.287 (59,1%), mas sem atuarem em regiões mais distantes e ainda se concentram majoritariamente na iniciativa privada.

Segundo as regras, os especialistas contratados atuarão em unidades como policlínicas, laboratórios especializados, entre outros. Além disso, eles disponibilizarão quatro horas de atividades educacionais, que podem ser por mentorias ou imersões remotas ou presenciais.

A proposta também permite que os atendimentos especializados poderão ser executados, total ou parcialmente, por telemedicina.

Relacionadas
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas
São Paulo (SP), 29/08/2025 - Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participa de anúncio da adesão dos primeiros hospitais privados e filantrópicos ao programa Agora Tem Especialistas. Esses estabelecimentos atenderão pacientes do SUS tendo como contrapartida o recebimento de créditos financeiros para abater dívidas federais. Foto: Paulo Pinto/Agência
Sudeste vai receber 125 médicos do programa Agora Tem Especialistas
Edição:
Carolina Pimentel
SUS Especialistas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Novos médicos do Programa Mais Médicos durante visita no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Política MP que amplia atendimento especializado no SUS é aprovada no Congresso
qua, 24/09/2025 - 21:16
são paulo, corinthians, copa do brasil feminina
Esportes São Paulo vence clássico e avança na Copa do Brasil Feminina
qua, 24/09/2025 - 21:15
Brasília (DF) 07/08/2025 Fachada do condomínio Solar de Brasília, onde mora e cumpre prisão domiciliar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Polícia reconhece falhas em relatório de vistoria na casa de Bolsonaro
qua, 24/09/2025 - 21:08
Brasília (DF), 24/09/2025 Senado durante sessão plenária que votou a medida provisória (MP 1.301/2025) que cria o Programa Agora Tem Especialistas. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Economia Senado aprova retirada de despesas com tarifaço do teto de gastos
qua, 24/09/2025 - 20:58
Rio de Janeiro (RJ), 24/04/2025 – Símbolo do Sistema Único de Saúde (SUS), no Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde Câmara aprova MP que cria programa Agora Tem Especialistas
qua, 24/09/2025 - 20:37
Nova York (NY), 24/09/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista coletiva à imprensa, na sede das Nações Unidas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política PEC da Blindagem foi vergonha nacional, diz Lula
qua, 24/09/2025 - 20:26
Ver mais seta para baixo