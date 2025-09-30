logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Presidente de associação é preso em CPMI do INSS por suposta mentira

Carlos Roberto Ferreira Lopes foi solto ainda nesta madrugada
Lucas Pordeus León - repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/09/2025 - 13:07
Brasília
Brasília - 29/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
© Lula Marques/ Agência Braasil.

O presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso na madrugada desta quarta-feira (30) sob acusação de falso testemunho, após mais de nove horas de depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os descontos ilegais de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Logo em seguida, ainda durante essa madrugada, ele foi solto na delegacia da Polícia Legislativa do Senado. Segundo a assessoria de imprensa do Senado, a liberação foi às 4h da manhã, após pagamento de R$ 5 mil de fiança.

Carlos Roberto Ferreira Lopes foi convocado à CPMI na condição de testemunha, o que o obrigava a dizer a verdade. Depois de pedidos de parlamentares que o acusavam de mentir em seu depoimento, o presidente da Comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), solicitou a prisão do depoente.

“Ele mentiu deliberadamente à CPMI. Ele tentou de todas as maneiras nos convencer de que se tratava de uma operação perfeitamente legal e correta. Não é. Nós sabemos muito bem que isso é lavagem de dinheiro, dinheiro dos aposentados”, disse o senador.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Contradições

O senador Carlos Viana justificou o pedido de prisão do presidente da Conafer afirmando que ele omitiu informações e que teria entrado em contradição ao falar do aumento da arrecadação da Conafer, do ganho patrimonial dele próprio, e sobre sócios da empresa.

Durante o depoimento, Carlos Roberto Ferreira Lopes negou participação em fraudes nos descontos dos associados da Conafer. Ele sustentou que a organização não é de fechada e se colocou a disposição da Comissão para prestar maiores informações.

“Tanto eu, quanto a confederação, nos colocamos à total disposição, integralmente, para entrega de documentos e prestação de esclarecimentos assim que requerido”, disse antes de ser detido pela CPMI.

A Conafer está entre as entidades com maior volume de descontos nas mensalidades de aposentados, segundo investigação da Polícia Federal. Entre 2019 e 2024, a arrecadação da entidade com descontos associativos teria crescido de R$ 6,6 milhões para mais de R$ 40 milhões, ao ano.

A Agência Brasil tenta contato com a defesa de Carlos Lopes e enviou pedido de informação à assessoria da Conafer, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem.

 

Brasília - 29/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Lula Marques/ Agência Braasil.

Segunda prisão

Esta é a segunda prisão que ocorre na CPMI do INSS. A primeira foi do empresário Rubens Oliveira Costa, também acusado de mentir na Comissão. Costa é apontado como sócio do empresário Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS e investigado como suposto operador do esquema de corrupção. Ele afirma que só prestou serviços legais às associações e nega a acusação.

Assim como na prisão desta madrugada, Rubens foi solto horas depois de ter sua detenção determinada pelo presidente da CPMI.

*Matéria atualizada às 14h09 para acréscimo de informações sobre a soltura de Carlos Roberto Ferreira Lopes.

Relacionadas
Brasília - 22/09/2025 -A CPMI do INSS durante depoimento do empresário, Rubens Oliveira Costa, apontado como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como
Presidente da CPMI mantém pedido de prisão de sócio do Careca do INSS
Brasília (DF), 25/09/2025 Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para ouvir o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o Careca do INSS. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Mendonça vota para manter prisão de suspeitos por fraude no INSS
Brasília - 24/09/2025 - Sessão da Câmara que votou a medida provisória (MP 1.301/2025) que cria o Programa Agora Tem Especialistas. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
"Careca do INSS" promete entregar à PF documentos que provam inocência
Edição:
Vinicius Lisboa
CPMI do INSS descontos ilegais INSS Congresso Nacional Conafer
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 29/09/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para tomar depoimentos do Carlos Roberto Ferreira Lopes, presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer). Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Presidente de associação é preso em CPMI do INSS por suposta mentira
ter, 30/09/2025 - 13:07
Usina de Energia Eólica (UEE) em Icaraí, no Ceará (CE)
Meio Ambiente Relatório mostra desigualdade no processo de transição energética
ter, 30/09/2025 - 12:51
Ilustração de aposta online em celular 19/9/2024 REUTERS/Alexandre Meneghini
Saúde Conheça sete ações lançadas para proteger saúde mental de apostadores
ter, 30/09/2025 - 12:34
Brasília (DF), 30/09/2025 – O ministro Alexandre Padilha (Saúde), durante entrevista para falar sobre os casos de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, agora concentradas no estado de São Paulo, devem transcender os limites do estado. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Saúde Saiba os principais sinais e sintomas de intoxicação por metanol
ter, 30/09/2025 - 12:30
Brasília (DF), 27/09/2025 – O que é metanol e quais suas formas utilização. Foto: Biodiesel Brasil
Geral Vigilância Sanitária de SP emite alerta sobre contaminação por metanol
ter, 30/09/2025 - 12:20
urna eletrônica
Política Com vetos, Lula sanciona limite para inelegibilidade por Ficha Limpa
ter, 30/09/2025 - 12:07
Ver mais seta para baixo