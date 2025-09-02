logo ebc
logo Agência Brasil
Política

União Brasil e PP anunciam afastamento do governo Lula

Medida pode impactar permanência dos ministros do Turismo e do Esporte
Pedro Rafael Vilela - Repórter da Agencia Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 18:42
Brasília
Brasília (DF) 02/09/2025 - Os presidentes dos partidos União Brasil, Antonio Rueda, e Progressistas, Ciro Nogueira, que integram a nova federação União Progressista. Foto: Reprodução/União na Câmara
© Reprodução/União na Câmara

Os partidos União Brasil e Progressistas, que juntos formam a federação União Progressista, com mais de 100 parlamentares no Congresso Nacional, anunciaram nesta terça-feira (2) que "detentores de mandato" filiados às legendas devem renunciar a qualquer cargo ocupado no governo federal. A medida formaliza o desembarque dos partidos da base de apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Em caso de descumprimento desta determinação, se dirigentes desta federação em seus estados, haverá o afastamento em ato contínuo. Se a permanência persistir, serão adotadas as punições disciplinares previstas no estatuto", diz o comunicado.

A nota foi lida pelo presidente do União Brasil, Antônio Rueda, ao lado do presidente nacional do PP, o senador Ciro Nogueira (PI), em um pronunciamento na Câmara dos Deputados. Mais cedo, os dois líderes partidários já haviam acertado os detalhes deste rompimento em reunião com aliados.

"Esta decisão representa um gesto de clareza e de coerência. É isso que o povo brasileiro e os eleitores exigem de seus representantes", completa o comunicado.

A medida pode impactar a permanência dos ministros do Turismo, Celso Sabino (União-PA), e do Esporte, André Fufuca (PP-MA). Ambos são deputados federais, ou seja, detentores de mandatos filiados aos partidos da federação.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Até o momento, não houve manifestação dos dois ministros mais diretamente impactados pelo comunicado da federação União Progressista. Além disso, o União Brasil, por meio do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), tem indicações em outras duas pastas: Waldez Góes (Desenvolvimento Regional) e Frederico de Siqueira (Comunicações).

O PP também ocupa o comando da Caixa Econômica Federal, com Carlos Vieira, indicado pelo ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).  

Compromisso

Em nota postada nas redes sociais, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo federal, diz respeitar a decisão da federação, mas cobrou compromisso de quem se mantiver nos cargos.

"Respeitamos a decisão da direção da Federação da UP. Ninguém é obrigado a ficar no governo. Também não estamos pedindo para ninguém sair. Mas quem permanecer deve ter compromisso com o presidente Lula e com as pautas principais que este governo defende, como justiça tributária, a democracia e o estado de direito, nossa soberania. Precisam trabalhar conosco para aprovação das pautas do governo no Congresso Nacional. Isso vale para quem tem mandato e para quem não tem mandato, inclusive para aqueles que indicam pessoas para posições no governo, seja na administração direta, indireta ou regionais", escreveu a ministra.

Edição:
Sabrina Craide
União Brasil Progressistas governo federal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Presidente dos EUA, Donald Trump 25/08/2025 REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump anuncia que EUA atiraram em barco com drogas da Venezuela
ter, 02/09/2025 - 20:28
Uso de Smartphone e celular
Geral Compradores de celular com restrição criminal são notificados em SP
ter, 02/09/2025 - 20:28
São Paulo (SP), 02/09/2025 - Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do velório do jornalista Mino Carta, no cemitério São Paulo. Jornalista fundador e diretor de redação da revista Carta Capital , Quatro Rodas, Isto É, Veja e Jornal da Tarde, faleceu aos 91 anos. Foto: Paulo Pinto/Agência
Política Mino Carta foi o maior jornalista brasileiro, diz Lula
ter, 02/09/2025 - 20:28
Convênio com empresas garante trabalho para os apenados na Penitenciária de São Pedro de Alcântara. 21/01/2020, São Pedro de Alcântara, SC, Brasil. Fotos Ricardo Wolffenbüttel/ SECOM
Geral Detentas de Bangu fazem motim por causa da qualidade da comida
ter, 02/09/2025 - 20:23
seleção brasileira, treino, eliminatórias
Esportes Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados
ter, 02/09/2025 - 20:12
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ministro Flávio Dino na sessão do STF do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça PF indicia mulher que tentou agredir Flávio Dino durante voo
ter, 02/09/2025 - 20:08
Ver mais seta para baixo