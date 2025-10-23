logo ebc
logo Agência Brasil
Política

Brasil e Indonésia assinam comunicado e citam potencial de parcerias

Documento fala sobre multilateralismo e reforma da ONU
Pedro Peduzzi - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/10/2025 - 13:05
Brasília
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante assinatura de atos no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
© Ricardo Stuckert/PR

Os governos do Brasil e da Indonésia divulgaram, nesta quinta-feira (23), comunicado conjunto, sobre o progresso da parceria estratégica entre os dois países. O documento, que trata também de cooperações tanto no âmbito regional quanto multilateral, marca a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, àquele país.

O documento contém dezenas de pontos consensuais entre Brasil e Indonésia, em especial os potenciais estratégicos comuns entre os dois países. Reitera também seus posicionamentos em favor de uma “reforma da governança, paz e segurança internacionais”, além de renovar iniciativas já existentes.

Sinergia e complementariedade

Os dois países reconhecem o “expressivo potencial da cooperação” econômica e empresarial nas mais diversas áreas e setores, em especial relativas a agronegócio, defesa, mineração, energia, saúde e turismo.

Há pontos consensuais sobre transições energéticas, biocombustíveis, bem como o combate a organizações criminosas. O documento valoriza iniciativas de aproximação de blocos econômicos dos quais participam e a cooperação Sul-Sul para promover “uma ordem internacional justa e inclusiva, baseada no direito internacional”.

Cita também a sinergia e a complementariedade entre Brasil e Indonésia e o potencial do ponto de vista empresarial e acadêmico. Nesse sentido, destaca áreas como educação, ciência, tecnologia, inovação, agricultura, meio ambiente e diversidade.

Meio ambiente, combate à fome e à pobreza

A preocupação com as mudanças climáticas, com oceanos e florestas tropicais é comum, citado no comunicado conjunto, bem como suas correlações com as áreas de pesquisa e tecnologia espacial; desenvolvimento sustentável e energias limpas e renováveis.

Como membros fundadores da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, reforçam o compromisso de enfrentar tais desafios por meio da cooperação multilateral, reconhecendo que a segurança alimentar e nutricional é “fundamental para a estabilidade e a resiliência nacionais”.

Manifestaram também apoio à Declaração de Lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), a ser adotada na Cúpula do Clima de Belém.

Reforma na governança global e Gaza

Indonésia e Brasil reiteraram seu posicionamento em favor de uma “reforma urgente e abrangente” das instituições de governança global, no sentido de “ampliar a voz do Sul Global” e de regiões “não representadas ou sub-representadas”, e cita especificamente o Conselho de Segurança da ONU para esse fim.

Por fim, o documento acolhe “com satisfação o processo de cessar-fogo em Gaza como um passo inicial para o fim da guerra, o acesso desimpedido de ajuda humanitária e o início imediato da reconstrução em Gaza”. A solução para os problemas da região passa, tanto para a Indonésia quanto para o Brasil, pela existência de dois Estados.

Relacionadas
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encerramento do evento Fórum Empresarial Brasil-Indonésia. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula defende uso de moedas locais para comércio Brasil-Indonésia
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante declaração à imprensa no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Lula: parcerias entre Brasil e indonésia são promissoras
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante chegada no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Brasil e Indonésia firmam acordos; Lula confirma candidatura em 2026
Edição:
Graça Adjuto
brasil Indonésia comunicado conjunto Lula Visita
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jacarta, 23/10/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado do presidente de Jacarta, Prabowo Subianto, durante assinatura de atos no Palácio Merdeka. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Política Brasil e Indonésia assinam comunicado e citam potencial de parcerias
qui, 23/10/2025 - 13:05
Armador Terry Rozier, do Miami Heat 31/03/2025 Reggie Hildred-Imagn Images
Esportes Apostas ilegais: atleta e técnico de times da NBA são presos pelo FBI
qui, 23/10/2025 - 12:33
Rio de Janeiro (RJ) - POlícia Civil do Rio de Janeiro encontra 8 das 21 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra do Exército em Barueri (SP). Foto: Polícia Civil/RJ
Política Governador do Rio veta emenda que recria "gratificação faroeste"
qui, 23/10/2025 - 12:30
Brasília (DF), 23/10/2025 - Sonda de perfuração NS-42 da Petrobras. Foto: Petrobras/Divulgação
Meio Ambiente ONGs acionam Justiça para barrar perfuração na Foz do Amazonas
qui, 23/10/2025 - 12:17
Cursinho preparatório para o vestibular da Universidade de São Paulo - USP Leste.
Educação Fuvest divulga locais de prova do vestibular; candidato pode escolher
qui, 23/10/2025 - 12:03
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Metanol: São Paulo tem sétima morte após consumo de bebita adulterada
qui, 23/10/2025 - 11:43
Ver mais seta para baixo