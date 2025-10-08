logo ebc
logo Agência Brasil
Política

CCJ da Câmara suspende ação penal no STF contra deputado Gayer

Decisão final caberá ao Plenário da Casa
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/10/2025 - 17:43
São Luís
Brasília - 08/10/2025 - Reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara votou e aprovou a proposta de sustação de andamento de ação penal (SAP 2/2025) contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). .Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (CCJ) decidiu, por votação simbólica, suspender a tramitação de uma ação penal no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO). Agora, a decisão final será do plenário.

A ação contra o deputado é do senador licenciado Vanderlan Cardoso (PSD-GO), após vídeo publicado no Instagram, em fevereiro de 2023, no qual Gayer faz críticas, com xingamentos, ao senador, ao ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e ao atual, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e ao Supremo Tribunal Federal.

O pedido de sustação foi feito pelo PL, partido do deputado, com base na Constituição, que define ser competência exclusiva da Câmara dos Deputados deliberar, por iniciativa de partido nela representado, acerca da sustação de ação penal.

O relator na CCJ, deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), argumentou que a Constituição garante liberdade de expressão aos parlamentares e que não foram comprovadas as práticas de crimes de injúria, calúnia e difamação.

“As críticas de Gayer foram em linguagem inadequada, grosseira e deselegante, porém protegidas pela inviolabilidade. Caso se compreenda que a conduta é censurável, o remédio é a responsabilização ético-disciplinar”, defendeu o relator.

A queixa-crime feita por Vanderlan foi recebida pela Primeira Turma do STF, e Gayer virou réu. O processo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, está na fase de alegações finais. 

Relacionadas
Brasília (DF), 24/06/2025 - Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante sessão deliberativa ordinária do Senado Federal que trata de igualdade de gênero, proteção à família de empregados públicos e segurança alimentar de estudantes. Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Alcolumbre manda arquivar PEC da Blindagem após rejeição da CCJ
Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão conjunta do Congresso Nacional
Câmara aprova colaboração entre órgãos para fiscalização de crimes
Brasília (DF), 29/09/2025 – Garrafs de bebidas. Foto: DuyNod/Pixabay
Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas
Edição:
Fernando Fraga
CCJ da Câmara Gustavo Gayer Constituição stf ação penal
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília - 08/10/2025 - Parlamentares de oposição comemoram a retirada de votação da (MP 1.303/2025). Foto: Lula Marques/Agência Brasil.
Política Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
qua, 08/10/2025 - 19:31
seleção brasileira, treino, data fifa
Esportes Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
qua, 08/10/2025 - 19:16
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante sanção do PLV nº 4 – Tarifa Social de Energia “Luz do Povo”. Palácio do Planalto, Brasília - DF. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula sanciona gratuidade em conta de luz para famílias de baixa renda
qua, 08/10/2025 - 19:14
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol
qua, 08/10/2025 - 18:51
Brasília - 07/10/2025 - Ministro da Fazendo, Fernando Haddad, durante coletiva após reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Haddad cobra cumprimento de acordo sobre MP alternativa ao IOF
qua, 08/10/2025 - 18:39
Rio de Janeiro (RJ), 08/10/2025 – Ana paula Tavares vencedora Prêmio Camões Foto: Fundação Biblioteca Nacional
Cultura Escritora angolana Ana Paula Tavares ganha Prêmio Camões 2025
qua, 08/10/2025 - 18:38
Ver mais seta para baixo